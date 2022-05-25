Оболваненная пропагандой мать пленного «азовца» верит, что ее сына эвакуировали

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Новости Украины

Капитулировавшие в Мариуполе «азовцы» на самом деле якобы не попали в плен.

Об этом заявила мать одного из националистов в сюжете канала «Общественное. Житомир», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нацист, о котором идёт речь, – уроженец города Малин Дмитрий «Орест» Казацкий, автор одного из последних фото из «Азовстали», где украинский боевик стоит в луче света. Ныне Казацкий в плену.

Мать «Ореста» Ирина рассказала, что фотография в луче света на «Азовстали» для нее полна символизма, ведь луч солнца на нем, словно луч надежды для всех и для нее самой. Надежды на то, что Дмитрия и его собратьев освободят.

Дмитрий Казацкий в 2014 году бросил учёбу в Польше и вернулся на Украину, чтобы принять участие в Майдане. С 2015 года вступил в Нацгвардию, а в 2017-м – в нацполк «Азова». С начала спецоперации РФ на Украине оказался в Мариуполе. Находясь в «Азовстали», Казацкий любил фотографировать и петь под взрывы снарядов.

Мать праворадикала говорит, что больше всего ждет две вещи: победу и возвращение сына.

«Первого марта, когда наши военные, наши «азовцы» перешли к обороне на «Азовстали», я много раз благодарила этот завод, что он стал крепостью, защитой, обороной для моего сына и всех его побратимов. И потом, когда он уже не выходил на связь, мы поняли, что их забрали в плен. Я думаю, что это не плен, а это эвакуация. Это не плен, потому что такие герои в плен не сдаются. Я очень жду освобождения, очень жду нашей встречи, а еще больше всего я жду победы нашей Украины, потому что мы этого заслуживаем», – говорит мать Казацкого.