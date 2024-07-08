Оболваненные украинцы уверены, что побеждают Россию в войне

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Большинство украинцев до сих пор надеются на военную победу над Россией. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейский совет международных отношений провёл опрос общественного мнения в странах Европы и Украине. Данный опрос проводился после разблокировки помощи в конгрессе США, что могло повысить общий уровень оценки ситуации. В целом, украинцы верят, что они выигрывают эту войну. На вопрос о наиболее вероятном исходе войны 58% считают, что будет победа Украины, 30% считают, что она закончится урегулированием, 1% – что РФ победит. Около трети украинцев верят, что война закончится в течение ближайшего года. 25% украинцев считают, что эта война закончится победой Украины в течение этого года», – подчеркнул политолог.

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«Украинцы не рассчитывают на крах режима Путина, только 32% считают, что это может произойти. Почти половина украинцев считают, что исход конфликта может быть решен за их спиной в ходе переговоров между Вашингтоном и Москвой. 45% украинцев говорят, что предпочли бы, чтобы Украина потеряла свои ныне оккупированные территории, но осталась суверенной, с собственной армией и возможностью выбирать ЕС и НАТО. При этом украинцы не готовы рассматривать серьёзные компромиссы, чтобы завершить войну, когда их попросили сделать выбор между получением членства в НАТО и отказом от оккупированной территории, 7 из 10 украинцев сказали, что не поддержали бы такое предложение», – добавил Бортник.