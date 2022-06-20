Оборона Калининграда: контрблокада или война

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В России резко отреагировали на решение Литвы заблокировать 50% железнодорожного транзита в Калининград (под блокаду попали товары, против которых ЕС ввел санкции: энергоносители, металлы, стройматериалы). Транзит прекратился с 18 июня.

Пока оценка враждебных действий прозападного лимитрофа со стороны Кремля не прозвучала, зато сенаторы РФ активно высказываются.

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Андрей Клишас назвал действия Литвы нарушением суверенитета России и анонсировал «очень жёсткие и абсолютно законные действия».

Его коллега Ольга Ковитиди считает, что Литва, входящая в группу стран с критическим уровнем нищеты, «очередной раз выстрелила себе в больную ногу».

«Россия не оставит без внимания подобный недружественный в ее адрес выпад. Очевидно , что ответные меры вернутся бумерангом странам Балтии. Насколько готовы жители Прибалтики и их транспортный комплекс Прибалтики нести неоправданные убытки от политической несамостоятельности и ущербности Литвы, сказать сложно», – написала Ковитиди в своем ТГ-канале.

Еще один сенатор Константин Косачев прогнозирует, что Запад может дойти и до нарушения договоров, которые позволяют добраться в регион по морю и воздуху.

«Литву взяли в НАТО в 2004-м с учётом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ.

Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», – написал председатель сенатской комиссии по защите суверенитета Андрей Климов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что Россия в 2003 году оговорила беспрепятственный транзит в Калининград как условие признания ее суверенитета.

«В Евросоюзе должны понимать последствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы», – написал он.

Пока политики намекают на ответные экономические меры, эксперты рассуждают о войне.

«Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli» – написал политолог Ростислав Ищенко на «Украина.Ру» «Если Вильнюс уверен, что мы проигнорируем неприкрытую блокаду нашего региона, — он очень сильно ошибается. НАТО не защитит его от соответствующего ответа. Думаю, в случае необходимости мы пробьем 100-километровый коридор, и Запад моментально изменит мнение о России. Вежливость имеет свойство заканчиваться, когда ей противопоставляют хамство и наглость. Долго кукарекать из-за спины Большого Брата не получится, рано или поздно придется отвечать. Если Литва дойдет до крайности, которую позволила себе Украина, — у нас не останется выбора, и мы воссоединим территорию. Иного пути не будет, если все продолжится в подобном беспардонном стиле», – считает эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян «Добавим к этому попытки поляков зайти на западную Украину и окружить таким образом Беларусь. Вероятное вступление в НАТО Швеции и Финляндии с возможной последующей морской блокадой не только Калининграда, но и Петербурга. Не хочу никого пугать, но мы входим в очень опасный кризис, которого в регионе не было со времен Великой Отечественной войны», – написал белорусский политолог Алексей Дзермант.

Политолог Андрей Суздальцев прогнозирует перекрытие литовской стороной транзитного газопровода «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград».

«Нет сомнений в том, что с учетом антироссийского курса Вильнюса, Риги, Таллина и Варшавы, группировка российских войск в Калининграде будет наращиваться. Остается главный вопрос: есть ли вероятность того, что сразу после завершения спецоперации обстановка вокруг Калининграда будет накалятся, что в итоге может привести к военному конфликту? Не исключено, так как заказчик известен», – написал он.

Его коллега Сергей Марков дошел в своих прогнозах до ядерной войны.

«Россия начинает военными способами обеспечивать транзит. Литва и Россия оказываются в состоянии войны. Автоматически НАТО и Россия оказываются в состоянии войны. Автоматически США и Россия оказываются в состоянии войны. Война между Россией и США переходит в фазу обмена ядерными ударами. Человеческая цивилизация прекращает свое существование. Несколько тысяч оставшихся в живых людей сидят в пещерах и спрашивают друг друга – а зачем эти «неумные агрессивные недальновидные люди» (более точные слова, которые они используют, вы можете подобрать сами) из Литвы грубо нарушили договор и блокировали транзит и стали триггером ядерной войны? Они зачем решили пощупать Путина «на слабо»?», – написал он.

Однако пока, несмотря на апокалиптические прогнозы известно, что российские транспортные компании готовы в течение недели предоставить Калининградской области дополнительные суда на линию Балтийск — Усть-Луга. Они смогут перевозить товары, запрещённые к железнодорожному транзиту.

«Мы посчитали, самый максимальный объём этих судов — это семь дополнительных судов до конца года. Они есть на Балтике. Уже с некоторыми компаниями, называть пока не буду их, отработали», – заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Местный политолог Александр Носович, считает, что власти Литвы сами напуганы последствиями своего демарша и вполне могут дать заднюю. В Вильнюсе ждут дополнительных разъяснений Еврокомиссии по поводу Калининградской области в контексте режима санкций против России

«По поведению литовской стороны не очевидно, что в Вильнюсе полны решимости раскрутить международный кризис вокруг транзита в Калининград. Пока там по большей части отмалчиваются, а единственное заявление по теме литовского МИД сводится к тому, что все рассуждения говорящих голов в РФ про блокаду Калининграда – кремлевская пропаганда. Такое поведение для них нетипично. Следовало бы ждать пассажей о том, что санкции means санкции, принципиальная политика ценностей превыше всего, а если речь о повышении ставок, то и о том, что «Караляучюс» незаконно принадлежит России. Москва выставила свои козыри – Вильнюс показал, чем он их может бить. Сам Вильнюс кивает на Брюссель. Хотя за спиной у него в данном случае совсем не Брюссель. Но Россия за блокаду Калининградской области будет бить прямой наводкой не по Лондону, а по Вильнюсу», – написал Носович.