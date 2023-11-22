«Оборона не выдержит»: Украина получила огромный дефицит бюджета, который не закроют даже США

Украина будет иметь большие проблемы не только с наступлением, но даже с обороной в следующем году.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда та же госпожа Прицкер [спецпредставитель США] говорит «А представьте, что вы будете делать без американской помощи», по-моему, более, чем прямой намек. Я думаю, что, несмотря на то, что вопрос помощи Украине и Израилю отложили, она будет. Но она очень многих расстроит, она будет в обрезанном варианте, надо быть готовыми. А что мы себе сможем на это позволить? В лучшем случае уйти в глухую оборону. В лучшем случае. Выдержит ли эта оборона? Что происходит с обороной, когда нет огневого паритета, это мы видим на примере Авдеевки. Да, благодаря боевому духу там держатся, но у военных насчет Авдеевки большого оптимизма нет. А там – один из лучших укрепрайонов, который держался с 14-го года, там ничего не могли сделать, продвинуться», – сказал эксперт.

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«Ну и плюс финансы. Как-то все затихли, но по мнению экономистов, пока у нас в лучшем случае закрыта лишь четверть дыры в бюджете – то, на что мы можем найти ресурсы. У нас не достает 40 миллиардов, оптимисты говорят о 29, пессимисты о 40. Есть варианты по 9 миллиардам, а что делать с почти 30 миллиардов, это же не пять копеек? Где брать эти ресурсы? Я не думаю, что Соединенные Штаты смогут закрыть эту дыру», – заявил Золотарев.