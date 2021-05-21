«Оборона прорвана». Рада умоляет США спасти Украину от «СП-2»

21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Снятие санкций с проекта «Северный поток-2» – это превращение Украины с чрезвычайно важного для Европы партнёра по энергетической безопасности в обычного импортёра.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил лидер «Европейской солидарности», экс-президент Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сегодня абсолютным большинство голосов депутаты Рады приняли постановление с обращением к Конгрессу США о введении санкций, препятствующих строительству газопровода «Северный поток-2».

В документе отмечается, что целью газопровода является «разделение Европы, усиление зависимости ЕС от поставок российского газа и создание механизма давления на Украину и другие государства Европы».

«Борьба за энергетическую независимость, энергетическую безопасность – важнейший вызов перед Верховной радой. И в этом плане Украине, как и раньше, будет непросто противостоять без международной поддержки. Поэтому сегодня ВРУ рассматривает и, я надеюсь, примет обращение Рады к США, я уверен – это увидят и поддержат другие страны мира, относительно «Северного потока-2», который представляет и энергетическую, и экономическую, и политическую угрозу для многих стран мира», – представил инициативу спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Со словами агитации за поддержку постановления выступил Пётр Порошенко, который подчеркнул, что это вопрос не просто энергетической, а национальной безопасности.

«Потому что снятие санкций с «Северного потока» – это приглашение Путина к агрессии против нашего государства. Потому что снятие санкций – это превращение Украины с чрезвычайно важного для Европы партнёра по энергетической безопасности до обычного импортёра, возможно, просто с сохранением газа в подземных хранилищах», – заявил Порошенко.

По его словам, в данном вопросе не может быть места внутренним склокам. При этом экс-президент не лишил себя удовольствия похвастаться перед нынешним правительством Украины результатами своего правления.

«Пять лет наша команда держала оборону против строительства «СП-2». Только моих статей в Германии было девять штук, чтобы формировать общественное мнение внутри страны. Мы увидели ещё огромную разницу в том, что принцип «ничего об Украине без Украины» был нерушимым. А сейчас все эти вопросы обговариваются без Украины», – похвалился Порошенко.

Также он выразил надежду, что с данным обращением к Конгрессу США и европейцам шанс остановить «этот опасный сценарий» есть.

«Объединяемся и голосуем. Слава Украине!» – призвал экс-президент.

Отметим, кроме единиц отсутствующих на заседании и одного воздержавшегося из ОПЗЖ, «за» постановление проголосовали все депутаты всех остальных фракций.