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При сохранении нынешнего положения дел в зоне СВО и на международной арене, к весне дефицит боеприпасов у ВСУ достигнет критической отметки, и фронт обрушится.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, до этого момента переговоров по поводу Украины не будет. В результате такого обрушения фронта Россия может освободить от бандеровской оккупации еще одну-две области.

«По моим оценкам, от начала того, что у Украины возникает недостача вооружений, до каких-то серьезных изменений на фронте должно пройти три-четыре месяца. Январь, февраль, март. Началось в начале декабря. Где-то в марте месяце мы должны не просто взять какой-то населенный пункт, а где-то какой-то кусок фронта посыплется, и мы сможем стратегически взять, в том числе, стратегическое какое-то продвижение, взять под контроль одну или две области… При таком финансировании и при такой поставке вооружений к весне должен обрушиться фронт, к марту месяцу. Поэтому, скорее всего, переговоров до марта не будет, скорее всего, в марте обрушится фронт, скорее всего, мы возьмем одну-две области. Мне сложно предсказать, в каком месте обрушится», – заявил Царев.