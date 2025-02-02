Оборона ВСУ под Покровском рассыпается – украинский офицер

Вадим Москаленко.  
02.02.2025 14:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Россия, Украина


На самое горячее для ВСУ Покровское направление бросают неподготовленных новобранцев, из-за чего украинские бригады бегут с позиций. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На самое горячее для ВСУ Покровское направление бросают неподготовленных новобранцев, из-за чего украинские бригады...

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«В чем проблема? Покровское направление сейчас горячее. Везде тяжело, но там – вообще, сосредоточено очень много врагов.

И туда закидывают неподготовленных. Без боеприпасов, не умеющих разбирать автоматы, без оружия, без техники. Миномет не пристрелянный, как сказали мне», – отметил ВСУшник.

Он пожаловался, что на штурм российских позиций оправляют «с двумя магазинами» и без какого-либо прикрытия.

«157 бригада рассыпается из-за некомпетентности руководящего состава. На командных должностях стоят люди, которые вообще некомпетентные. А когда приезжают проверяющие органы – начинают солдат проверять. А не то, как командиры умеют вести бой.

А 117 бригада, которая рядом была [со 157], – так они бросили позиции. Не знаю, все ли, но говорят, что бросили», – добавил Черный.

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