«Оборонка» играет ключевую роль в современном мире, мы свою уже раскрутили – Коц

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Боевой опыт СВО изучается всеми мировыми институтами, специализирующимися на военной стратегии и тактике. И «оборонка» в современном мире будет играть решающую роль.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полностью поменялась система применения боевых подразделений, начиная от беспилотной авиации, заканчивая танками, которые всегда были основной прорывной силой подразделений, а сейчас является средством поддержки пехоты. Оборонка наша постепенно набирает ту инерцию, которая позволяет вести активные боевые действия сразу же на нескольких участках фронта. Два года назад такой инерции у нас не было. Мне кажется, в разы увеличено производство и боевых машин, и артиллерии, боеприпасов. У нас появились новые средства поражения, планирующие боеприпасы, у нас обкатывают какие-то новые технологические решения, разведывательно-ударный контур, который заключает в единую сеть, где онлайн общаются и разведчики, и артиллеристы, и беспилотчики. И в течение минуты принимают решение о поражении какого-то серьёзного объекта, допустим, ракетным вооружением. Раньше на это уходили часы, а то и сутки, чтобы получить разрешение на то, чтобы ударить по какой-то цели «Искандером». И всё, цель ушла, разрешение приходит и приходится бить «в молоко». Сегодня такое уже невозможно. Сегодня увидели цель – через минуту есть разрешение на удар», – подчеркнул военкор.

По его мнению, дальше эта инерция будет только нарастать. Принято решение увеличить численность регулярной армии на 180 тысяч человек, которых тоже нужно вооружить, обеспечить техникой, боеприпасами и прочим.

«В этом нестабильном мире оборонка сегодня будет играть решающую роль. Главное, не переиграть, не перегрузить экономику, чтобы у нас не начал страдать гражданский сектор в угоду военным. Но пока мы видим, что этот баланс соблюдается», – заключил Коц.