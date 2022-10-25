Оборонный комитет Рады: Готовится наступление из Белоруссии и захват Киева

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Новости Украины

Группировка войск в Белоруссии усиливается и создается ударный кулак, что может свидетельствовать о подготовке к вводу войск с этой территории на Украину.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас угроза повысилась. Она повысилась, и это видно по некоторым маркерам – есть определенные движения, по которым можно определить, если противник готовится к созданию ударной группировки. Часть этих маркеров уже появилась, можно говорить о том, что намерение создать ударную группировку там появилось. По крайней мере, противник это демонстрирует. Это так называемое демонстрационное действие, то есть отвлечение внимания, или это на самом деле подготовка к масштабному наступлению, сейчас сказать тяжело, но я знаю, что эта ситуация находится в фокусе внимания и Главкома, и Генерального штаба, и, понятно, Ставки Верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны Украины», – заявил Рахманин.

По мнению Рахманина, российские войска могут снова попытаться захватить Киев.

«Он [президент РФ] понимает, что для него едва ли не единственный способ попробовать быстро выиграть войну, без применения тактического ядерного оружия – это попробовать сделать успешное наступление на Киев, завладеть столицей и таким образом заставить украинскую власть подписать какое-то перемирие, мир, ультиматум».