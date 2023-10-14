Оборонный комитет Рады: «Наше наступление истощается. Этим воспользовались русские»

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Для ВСУ в районе Авдеевки складывается достаточно сложная ситуация, хотя о потери Киевом контроля над городом речь пока не идет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

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В интервью, опубликованном антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», он говорит, что «любую ситуацию, любое обстоятельство, которое упрощает им жизнь, русские, безусловно, используют».

«Они видят, что постепенно истощаются наши наступательные операции — и на запорожском направлении, и на бахмутском направлении — в районе Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки. Русские пытались воспользоваться ситуацией. Они пытались ударить по тем местам, где у них оперативная ситуация позволяет нанести удар. А близость и Марьинки, и Авдеевки к Донецку позволяет русским достаточно безболезненно перебрасывать большое количество резервов. У них есть возможность сосредоточить там достаточно большое количество артиллерийских стволов. И поэтому они пытались достичь каких-то тактических успехов», – сказал Рахманин.

По его словам, карта боевых действий показывает, что Марьинка и Авдеевка — «наиболее удобные» для российской армии места.

«Говорить, что там какое-то масштабное наступление — нет, там существенная активизация боевых действий. Там самая большая, наверное, за последний год интенсивность артиллерийских обстрелов. Но пока речь не идет о том, что там применяется большое количество личного состава в наступлении. Ситуация там на самом деле достаточно сложная, жесткая», – отметил депутат.

Впрочем, он оговаривается, что назвать эту ситуацию трагической он бы «не решился».

«Там на самом деле они пытались использовать эффект неожиданности. Им это не удалось. На самом деле там есть продвижение. Но говорить о том, что, например, Авдеевка обречена, я бы не стал. Там все достаточно сложно и достаточно жестко», – резюмировал Рахманин.