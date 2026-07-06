Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Формирования киевского режима постоянно продолжают терять контролируемые территории, что противоречит раскручиваемому украинским ТВ тезису о «переломе на фронте».

Об этом в беседе с киевской телеведущей-экстремисткой и оголтелой русофобкой Яниной Соколовой заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Много кто говорит о переломном моменте в войне, о перехвате инициативы. Я называют это реалистично – «улучшение нашего положения и тактики боевых действий», – сказал Костенко.

По его словам, разные ОСИНТ-аналитики оценивают по-разному, но, тем не менее, по их данным, в мае ВС РФ стали брать под свой контроль меньше территорий, чем в предыдущие периоды.

«Но если мы посмотрим, противник все равно продолжает захватывать наши территории. Я прикинул последнее, что видел по [карте] «Дип стейт», то если сравнить с 25-м годом, то меньше, конечно, но не категорически меньше противник стал захватывать территорий», – говорит депутат.

При этом он с оговорками, но признал, что украинская сторона приукрашивает действительность.

«Не скажу, что это манипулируем, но по-другому считаем. Часто от захваченных российских территорий отнимаем освобожденные наши территории и на выходе получается 40 – 50 километров противник за месяц захватил. Но это не значит, что противник перестал их захватывать. Может быть такое, что противник захватил 130 – 140, мы освободили 100, и в результате показываем, что противник захватил только 40. Но надо быть реалистами и понимать, что противник не потерял инициативу, продвигается и все равно захватывает больше, чем мы освобождаем», – признал полковник.

Здесь стоит заметить, что украинская сторона очень часто за «освобождение» выдает заход-флаговтык в «серую зону», то есть, по сути, никем не контролируемую территорию.