Оборонный комитет Рады: «Никакого перелома нет. Мы продолжаем отступать»
Формирования киевского режима постоянно продолжают терять контролируемые территории, что противоречит раскручиваемому украинским ТВ тезису о «переломе на фронте».
Об этом в беседе с киевской телеведущей-экстремисткой и оголтелой русофобкой Яниной Соколовой заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Много кто говорит о переломном моменте в войне, о перехвате инициативы. Я называют это реалистично – «улучшение нашего положения и тактики боевых действий», – сказал Костенко.
По его словам, разные ОСИНТ-аналитики оценивают по-разному, но, тем не менее, по их данным, в мае ВС РФ стали брать под свой контроль меньше территорий, чем в предыдущие периоды.
«Но если мы посмотрим, противник все равно продолжает захватывать наши территории. Я прикинул последнее, что видел по [карте] «Дип стейт», то если сравнить с 25-м годом, то меньше, конечно, но не категорически меньше противник стал захватывать территорий», – говорит депутат.
При этом он с оговорками, но признал, что украинская сторона приукрашивает действительность.
«Не скажу, что это манипулируем, но по-другому считаем. Часто от захваченных российских территорий отнимаем освобожденные наши территории и на выходе получается 40 – 50 километров противник за месяц захватил. Но это не значит, что противник перестал их захватывать. Может быть такое, что противник захватил 130 – 140, мы освободили 100, и в результате показываем, что противник захватил только 40. Но надо быть реалистами и понимать, что противник не потерял инициативу, продвигается и все равно захватывает больше, чем мы освобождаем», – признал полковник.
Здесь стоит заметить, что украинская сторона очень часто за «освобождение» выдает заход-флаговтык в «серую зону», то есть, по сути, никем не контролируемую территорию.
«Больше всего в военном деле я не люблю недооценку противника. Это наибольший грех. Если командование и общество будет это понимать… мы должны понимать, что наш противник сильный, он имеет серьезные логистические способности, серьезный экономический потенциал. Этого нам никогда не следует забывать», – призвал Костенко.
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