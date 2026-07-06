Оборонный комитет Рады: «Никакого перелома нет. Мы продолжаем отступать»

Игорь Шкапа.  
06.07.2026 14:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Формирования киевского режима постоянно продолжают терять контролируемые территории, что противоречит раскручиваемому украинским ТВ тезису о «переломе на фронте».

Об этом в беседе с киевской телеведущей-экстремисткой и оголтелой русофобкой Яниной Соколовой заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Формирования киевского режима постоянно продолжают терять контролируемые территории, что противоречит раскручиваемому украинским ТВ тезису...

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«Много кто говорит о переломном моменте в войне, о перехвате инициативы. Я называют это реалистично – «улучшение нашего положения и тактики боевых действий», – сказал Костенко.

По его словам, разные ОСИНТ-аналитики оценивают по-разному, но, тем не менее, по их данным, в мае ВС РФ стали брать под свой контроль меньше территорий, чем в предыдущие периоды.

«Но если мы посмотрим, противник все равно продолжает захватывать наши территории. Я прикинул последнее, что видел по [карте] «Дип стейт», то если сравнить с 25-м годом, то меньше, конечно, но не категорически меньше противник стал захватывать территорий», – говорит депутат.

При этом он с оговорками, но признал, что украинская сторона приукрашивает действительность.

«Не скажу, что это манипулируем, но по-другому считаем. Часто от захваченных российских территорий отнимаем освобожденные наши территории и на выходе получается 40 – 50 километров противник за месяц захватил. Но это не значит, что противник перестал их захватывать. Может быть такое, что противник захватил 130 – 140, мы освободили 100, и в результате показываем, что противник захватил только 40. Но надо быть реалистами и понимать, что противник не потерял инициативу, продвигается и все равно захватывает больше, чем мы освобождаем», – признал полковник.

Здесь стоит заметить, что украинская сторона очень часто за «освобождение» выдает заход-флаговтык в «серую зону», то есть, по сути, никем не контролируемую территорию.

«Больше всего в военном деле я не люблю недооценку противника. Это наибольший грех. Если командование и общество будет это понимать… мы должны понимать, что  наш противник сильный, он имеет серьезные логистические способности, серьезный экономический потенциал. Этого нам никогда не следует забывать», – призвал Костенко.

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