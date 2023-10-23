Оборонный комитет Рады: Ожидания были перегреты. Украина ушла на второй план

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Правительству Украины надо очень постараться, чтобы американские поставки вооружений продолжились на фоне событий в Израиле и неудач на фронте.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не говорил о том, что США намерены отвернуться от Украины, остановить помощь, но говорить о том, что эта помощь будет уменьшаться, будет не такой системной, не такой масштабной, есть определённые основания. Потому что тема украинской войны отошла на другой план. Тут есть субъективные и объективные причины. Были перегреты ожидания от украинской наступательной операции, сейчас есть определённое разочарование. Есть определённая усталость от Украины, есть до определённой меры истощённые военно-технические потенциалы стран, которые нам помогают», – сказал Рахманин.

Однако основной причиной охлаждения Запада к Украине политик назвал несоразмерность приоритетов по сравнению с Израилем.

«Если мы будем сравнивать Израиль и Украину с точки зрения американских профессиональных интересов, то, безусловно, Израиль является приоритетом. Как бы мы к этому ни относились, но это факт. Потому что Украина – это партнёр, а Израиль – это союзник», – напомнил депутат.

По его словам, правительство Украины должно делать всё, чтобы до последней капли выдавливать американскую помощь.

«Для того, чтобы это внимание не стало ещё меньшим, те, от кого это зависит, это, в первую очередь, президент и дипломаты, должны ежедневно прикладывать определённые усилия для того, чтобы помощь осталась достаточно существенной, потому что, к большому сожалению, заменить США в сегменте военной помощи Украине некем», – предупредил Рахманин.