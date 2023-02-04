Оборонный комитет Рады: «Россия продавила фронт»
Поскольку российская армия начала наступать сразу на нескольких направлениях, ВСУ придется перейти в глухую оборону и собирать резервы.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Донецкое направление сейчас самое горячее. После того, как они подтянули туда резервы, мы видим, что они имеют силы – кроме подразделений «Вагнера», и десантные части, и мотострелковые.
Они начали сильно продавливать нас. В частности, сильно давят Бахмут, продавили Соледар, ещё несколько населённых пунктов. И пытаются обойти с Угледара. Это с помощью резервов, которые у них теперь есть», – сказал Костенко.
Он подчеркнул, что ситуация тяжёлая для ВСУ и на Запорожском направлении, поэтому Украине остаётся только перейти к обороне и пытаться подготовить резервы.
«Что касается Запорожья, там противник тоже ведёт активные боевые действия, не стоит на месте, старается постоянно тревожить наши подразделения и расширять плацдарм, чтобы расширить свои логистические линии.
Мы много говорим о наступлении в перспективе, но сейчас наша основная задача – это готовить резервы, остановить врага, чтобы он не мог продвигаться дальше», – резюмировал депутат.
Спасибо!
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