Оборонный комитет Рады: У Киева нет сил для блокады Черного моря

Украина не имеет технической возможности заблокировать судоходство в Черном море для российских кораблей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, для полной блокады Украине нужно иметь Военно-морские силы или большое количество надводных дронов.

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«Говорить о том, что мы блокируем Черное море, это, к сожалению, нереально. Для того, чтобы блокировать Черное море, нужно или иметь флот, а, к сожалению, у нас его де-факто нет, есть определенные судна и корабли в небольшом количестве, но полноценного флота, который мог бы конкурировать с российским, пусть и устаревшим, но достаточно большим, в который они вкладывали деньги достаточно длительное время, мы не можем.

Или нужно иметь огромное количество безэкипажных аппаратов, нужно иметь армию беспилотников для того, чтобы контролировать полностью акваторию, – заявил Рахманин.