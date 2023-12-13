Оборонный комитет Рады: С резервом проблемы. Украинцы массово игнорируют повестки

Игорь Шкапа.  
13.12.2023 09:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинская армия испытывает колоссальные проблемы с пополнением личным составом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила член комитета ВР по вопросам национальной обороны и разведки, резервист ССО ВСУ Соломия Бобровская.

Украинская армия испытывает колоссальные проблемы с пополнением личным составом. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Нужен резерв, а с резервом у нас проблемы. Мне кажется, у нас была фундаментальная ошибка за эти 30 лет, когда мы не формировали резерв. Потому что есть первые, вторые оперативные резервы, которые уже были призваны.

Я вам скажу, что отсутствие ротаций и понимание срока службы в большинстве случаев становится причиной уклонения или нежелания идти служить. Ибо люди хотят понимать, на сколько времени они отдают свою жизнь в подчинение», – сказала Бобровская в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

У нее поинтересовались, почему президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

«Думаю, потому что общество эмоционально не поддерживает снижение возрастного барьера до 25. Это сложный шаг для объяснения обществу, президенту тяжело это сделать», – признала депутат.

По ее словам, в последние месяцы очень тяжело набирать людей, а потому мобилизационные планы провалены. При этом она не стала говорить, сколько украинцев было мобилизовано в ноябре – декабре этого года.

«Это закрытая информация, не осмелюсь ее озвучивать», – отметила политик.

.Она говорит, что мобилизационный ресурс у страны есть.

«Его нужно доставать и с ним нужно работать. Люди, проигнорировавшие повестки, не явились, это не сотня тысяч, не две, не три и не четыре», – резюмировала Бобровская.

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