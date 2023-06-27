Обороняемся хорошо, но наступать придётся – офицер флота

Провал «контрнаступа» очевиден всем, включая Запад и США. Причина – в отсутствии стратегической авиации, для чего Украине готовы передать даже полувековые «Тандерболты».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, не только в Вашингтоне так считают, потому что понятно, «контрранаступ» начался практически три недели назад, может даже месяц, по целому ряду признаков, хотя по тем довольно скромным сообщениям, которые все-таки мы получаем – полную картину сформировать сложно. По той простой причине, что информация, исходящая от Минобороны, является куцей, если не сказать больше. И за почти полтора года ведения боевых действий, в принципе, ни практика, ни тональность, ни формат тех сообщений, которые мы имеем с официального уровня, они не изменились. А разные люди говорят о разном, даже если промониторить информацию за последние сутки, что в чьих руках оказывается, о существовании серых зон и так далее. Вот если бы мы до Киева дошли, я думаю, тогда бы мы точно узнали», – подчеркнул он.

Хотя значительная часть информации о положении дел на линии боевого столкновения недоступна, но резонансных событий со взятием каких-то городов – нет. С другой стороны, практически по всей линии уже в течение нескольких месяцев идут очень тяжёлые бои.

«Об этом судить можно по целому ряду косвенных признаков. Мы же в воюющем городе живем, являемся свидетелями многих факторов. О них говорить не буду, но даже визуально можно сделать определённые выводы – «контрнаступ» не удался, и он не мог быть успешным по целому ряду причин, в том числе потому, что Украина на сегодняшний день не обладает эффективной авиацией», – указал эксперт.

Украинские воздушные силы получают самолёты и вертолёты только сейчас, и даже делаются заявления о подготовке экипажей и передаче самолётов, включая несколько десятков F-18 из Австралии. Проводятся масштабные авиаучения стратегического характера, которых не было раньше. В них принимали участие самолеты «Тандерболт» A-10, которые хоть и были приняты на вооружение в 70-х годах прошлого века, но вполне приемлемые для того, чтобы воевать на Украине.

«Я просто к тому, что всё-таки идёт накопление ресурсов, сил, средств, готовятся кадры для того, чтобы воздушную составляющую украинских Вооружённых Сил, по крайней мере, пополнить, модернизировать и нарастить. И до тех пор, пока не будет никаких серьёзных подвижек с украинской стороны, на фронте не будет и не может быть взятия каких-то населённых пунктов. Будет продвижение на какое-то количество километров, но никакого прорыва осуществлено быть просто по определению не может, и Запад это понял. И даже принцип войны до последнего украинца, эта мясорубка в общем-то ни к чему толком не приведёт», – уверен Горбачёв.

Осознание Западом неудачности «контрнаступа» привело к еще большему выделению средств на военную кампанию на Украине, чтобы все-таки достигнуть целей «войны на истощение». Это, по словам эксперта, говорит о том, что в состоянии боевого напряжения мы будем находиться ещё в течение длительного времени. Плюс к этому, все разговоры о переговорах, как стремление увести, по крайней мере, Москву от реального решения вопросов. Хотя всем понятно, что нынешняя власть в Киеве не договороспособна.

«Какие подвижки могут быть, прежде всего, с учетом событий конца прошлой недели. Есть определённые мысли, и именно в этой связи информации достаточно. Хотя никто официальных заявлений не делал, кроме заявления президента в 10 утра в субботу. Всё-таки, за колчаковским мятежом Пригожина мне кажется должно последовать бусиловское наступление с нашей стороны. Видите ли, если мы будем проводить исторические параллели, в том числе, и действия, которые осуществлены были в субботу, мы вполне можем и нам по силам и по ресурсам в два броска достигнуть Западной Украины», – считает Горбачёв.