Бежали, бросая раненых: в Угледаре практически уничтожена 72-я бригада ВСУ

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Украинские подразделения, оборонявшие Угледара, понесли существенные потери. Тем, кто прорывался из окружения, даже пришлось бросать раненых.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил украиснкий военкор и оголтелый русофоб Богдан Мирошников.

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«Наконец, процесс выхода из Угледара и его северных окраин с подходами завершен. Сразу скажу, что вышли не все, это правда. При уходе враг начал без остановки обстреливать пути ухода, поливать КАБами и работать фпв-дронами, в результате чего у нас хватало 300-х. Не все раненые смогли уйти и попали в плен», – пишет военкор.

Он прогнозирует, что на этом ВС РФ не остановятся.

«Оптимистическая конфигурация ЛБО пока будет проходить по линии Екатериновка-Богоявленка-Новоукраинка-Золотая Нива. Но более реалистичным вариантом является Курахово-Успеновка-Шахтерское-Большая Новоселка. С бешеным давлением на фланги этой линии, а одновременно и ее главные н.п. – Курахово и Большую Новоселку. В таких условиях также очевидно, что враг будет проводить отвлекающие удары по ореховскому и гуляйпольскому направлениям. Потому что главная цель оккупанта на участке от Орехова до Курахово – именно последний город», – добавил Мирошников.

По словам российского военного обозревателя Юрия Подоляки, в Угледаре попало в плен «без малого 1000 человек», их которых многие ранены.

«Судя по сообщениям с той стороны, 72-я бригада ВСУ (одна из лучших) перестала существовать, как боевая сила, а новый ее состав уже не будет тем, чем был старый. Так же были фактически обнулены еще две бригады воинства Зеленского, и это тоже стало важным итогом этого сражения, которое еще не окончилось. При всей важности города, его освобождение не является главной задачей группировки «Восток». Ей надо прорвать оборону ВСУ в районе Новоукраинки-Богоявленки и вместе с группировкой «Центр», наступающей севернее, окружить и уничтожить Кураховскую группировку противника. Вчера наши части вели бои уже недалеко от окраин этой самой Богоявленки, а части со стороны Угледара наступали в тыл позициям противника севернее Пречистовки. Есть тактические успехи», – отмечает Подоляка.

Лишь вчера с украинской стороны появилось официальное подтверждение сдачи Угледара.

Так, командование ОСУВ «Хортица» признало, что фланговые удары «истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины».

«В результате действий противника возникла угроза окружения города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», – говорится в сообщении.

Впрочем, в материале ВВС военнослужащие ВСУ утверждают, что приказа на выход не получали и самостоятельно принимали решение о выход из Угледара.

Негодует по этому поводу и связанный с ВСУ украинский ресурс DeepState, составляющий карту боевых действий. По совам его авторов, даже медийно не было смысла удерживать Угледар, поскольку российские флаги висели по всему городу.

«Как мы и отмечали ранее, комментировать оборону города нет желания», – печалится DeepState.