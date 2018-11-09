Оборотень из Днепропетровска похвалился уничтожением русских школ

09.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Депутат Верховной Рады Виктор Кривенко – чиновник-перевертыш из Днепропетровска, ставший после Евромайдана членом партии львовского мэра «Самопомощь», похвалился с трибуны парламента закрытием русских школ на Украине.

Об этом Кривенко сказал во время заседания украинского парламента в пятницу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за украинский язык на радио…

Все вы прекрасно понимаете, что московским агентам стало понятно, что вопрос второго государственного языка не пройдёт. И как они поступили? Они назвали это «речью национальных меньшинств», и начали прописывать под этой эгидой несколько этнических меньшинств. Этому стали подыгрывать.

Но за этим, на самом деле, стояло одно – сохранение в школах обучения на русском языке до 11 класса. Не его изучение, как во всех странах Европы и мира, а само обучение.

За те годы, что Россия взяла нас в рабство и захватила нашу территорию, она запрещала украинский язык 64 раза.

Нам крайне важно толерантно, спокойно объяснить, что, действительно, есть много русскоязычных украинских патриотов. Объяснить им прагматическую роль языка, что в Тернополе нет «Русского мира» – не потому, что там ядерное оружие или потому что там члены НАТО, а потому, что там украинское культурное пространство», – заявил Кривенко.

Кривенко родился 9 января 1982 года в г. Днепродзержинск, Днепропетровской области. Несмотря на молодой возраст, сделал стремительную карьеру. После «оранжевой революции» в 2005 стал заместителем гендиректора «Южмаша», затем – замгендиректора Национального космического агентства.

При «преступном режиме» Януковича был советником руководителей «Укрспецэкспорта» и «Укроборонпрома».

Когда Петр Порошенко при Януковиче стал министром экономики, Кривенко получил должность его советника.

После Евромайдана Кривенко был избран в Раду от русофобской «Самопомощи». До этого в 2006 году баллотировался в парламент от партии Инны Богословской “Вече”, но попытка оказалась неудачной для Кривенко.