Обошлось без сенсаций: Белград и Приштина не смогли договориться

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Прошедшие накануне в Брюсселе переговоры между официальным Белградом и албанскими властями в Приштине результата не дали.

Впрочем, перед этим президент Сербии Александр Вучич говорил, что чуда здесь точно не случится. Особенно на фоне эскалации напряжения в Косово, связанной с введением для сербов новых правил въезда в самопровозглашенную республику и замены автомобильных номеров.

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Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю пришлось делать серьезное лицо и заявить, что, несмотря на то, что делегации Белграда и Приштины не пришли к соглашению в ходе диалога в Брюсселе, они договорились продолжить переговоры в последующие дни.

Европолитик указал, что до 1 сентября, (до этой даты было отложено решение Приштины о перерегистрации транспортных средств и личных документов), еще есть время, и он не откажется от поиска компромиссного решения.

«Мы не пришли к соглашению, но это еще не конец истории. Оба лидера согласились с тем, что процесс должен продолжиться в последующие дни», — сказал Боррель на пресс-конференции после переговоров, в которых приняли участие президент Сербии и премьер временных учреждений Приштины Альбин Курти.

Боррель отметил, что лидеры согласны с тем, что переговоры должны продолжаться и необходимо искать решение для успокоения ситуации в Косово и Метохии.

«Мы видели напряженность из-за номеров, документов. Мы не хотим видеть напряженность в предстоящий период, и стороны будут нести ответственность за любую эскалацию. К сожалению, сегодня мы не пришли к соглашению, но оба лидера сказали, что процесс должен продолжаться, и это произойдет в ближайшие дни. Я не сдаюсь. Мы должны искать решения», – сказал Борель.

Глава европейской дипломатии сказал также про «ответственность обоих лидеров, которые должны добросовестно искать решения для обеспечения мира и стабильности на севере Косово».

Он отметил, что «это момент не для усиления напряженности, а для поиска решения».

«Я сказал двум лидерам, что это встреча в «кризисном режиме», направленная на успокоение ситуации на местах. В то же время мы сосредоточены на нормализации отношений между Косово и Сербией. У обоих лидеров была возможность подробно поговорить о разногласиях, потому что напряженность является отражением более широкой проблемы их нерешенного статуса», — подчеркнул Боррель.

По словам чиновника, он сначала нужно найти решение сложившейся ситуации.

При этом несколько недель назад тот же Боррель признал, что у ЕС нет механизмов давления на Приштину, чтобы она реализовала обозначенные в Брюссельском соглашении пункты. Одним из основных является образование в самопровозглашенной республике Союза сербских муниципалитетов, который должен отстаивать права проживающих в анклавах сербов.

Трехсторонняя встреча представителей ЕС с Вучичем и Курти длились более пяти часов. После в здание ЕСВД прибыл спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар, и был проведен еще один раунд двусторонних переговоров, а затем еще один раунд трехсторонних встреч.

Затем директор Управления по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил журналистам, что президент Сербии выступит 19 августа перед общественностью.

«Мы думали, что можно достичь компромисса. Никто из нашей делегации завтра выступать не будет», – сказал Петкович журналистам.