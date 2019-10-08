Обосновавшегося на Украине московского застройщика на родине обьявили в розыск за мошенничество

08.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

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Как отмечается, Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск», — сказала представитель суда.

Детали уголовного дела не сообщаются.

В комментарии журналистам Фукс подтвердил, что в России против него ведется следствие и 11 октября по этому делу состоится судебное заседание.

При этом бизнесмен назвал неправдивой информацию об объявлении его в розыск. «Это политическое давление», — сказал он.

До недавнего времени Павел Фукс был российским бизнесменом и известным московским застройщиком. Сейчас он ведет бизнес в Украине. Украинские СИИ называли его человеком, близким к мэру Харькова Геннадию Кернесу, а также одним из спонсоров кампании Владимира Зеленского.