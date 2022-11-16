«Обосравшееся НАТО!» – в Киеве злятся, что Третья мировая не началась из-за ракет в Польше

Новости Украины

Реакция США и НАТО на инцидент с падением ракет на территорию Польши говорит об абсолютной импотенции западных лидеров.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что ещё вечером предполагал, что НАТО будет «сливаться», потому что США и их союзники не хотят переводить конфронтацию на уровень потери управляемости. Поэтому президент Джо Байден повлиял на польские власти, которые избегали обвинений в адрес России

«А кто это может быть? Откуда же прилетела ракета? Ведь каждый день по периметру Польши происходят пуски десятков ракет, все, кому не лень их запускают. И в очередной раз думаешь, от кого же в этот раз прилетела ракета. Это стыд и позор. Но мы в Украине уже прекрасно знаем цену всем словам и НАТО, и США, и ЕС, которые слабаки, которые боятся перешагнуть в неизвестное. Поэтому сегодня и Польша, и страны Балтии прекрасно понимают, что Украина является их щитом. Никакое сраное НАТО не будет нормально их защищать, потому что там сидят циничные обосравшиеся твари зажиревшие, которые будут петлять до последнего и искать 250 закорючек, почему они этого не могут сделать. Сейчас они будут говорить о том, что С-300 полетела, что это сработала украинская система ПВО. Ну да, такие две ракеты полетели точно в железную дорогу, которая находится на одной линии с ТЭЦ у границы, по которой, судя по всему, русские и били», – заявил Романенко.

Впрочем, допустил политолог, даже если это и была украинская С-300, то виновата всё равно Россия, так как без ракетных ударов Москвы ничего бы на территорию Польши не прилетело.

«Украина именно об этом изначально говорила, что, ребята, установите закрытое небо хотя бы над Западной Украиной, и тогда вы получите гарантии того, что ничего не будет прилетать. Рано или поздно оно должно было произойти», – подчеркнул он.

При этом во всей ситуации Романенко в целом видит для Украины позитив, поскольку сегодня проходит новое заседание в формате «Рамштайн», где будет подниматься вопрос вооружений, в том числе увеличения поставок систем ПВО и получения самолётов. Особенно, по его словам, шансы растут после пламенной речи Зеленского на G-20.

Тем не менее, негодование в отношении происходящего у него только возросло.

«Ракетная атака России на Польшу показала, что яиц, кроме Владимира Зеленского нет ни у кого в мире. Джозеф Байден продолжил политику петляния США и предпочел отойти в сторону, чтобы не вводить 5 статью устава НАТО. НАТО осталось подставить только очко русским. Те знают, что делать с накрахмаленными жопами. Самый «мощный альянс» оказался стадом баранов-импотентов», – зло написал Романенко позже в своём тг-канале.