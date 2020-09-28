Обострение в Карабахе: Как поступит Россия?

28.09.2020, Москва, Елена Острякова

Дискуссия о том, должна ли Россия поддержать своего союзника по ОДКБ Армению в вооруженном конфликте с Азербайджаном, развернулась в интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что вмешательство России приведет к тому же результату, что и «принуждение к миру» Грузии после обстрелов Южной Осетии в 2008 году.

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«Если горячие головы не одумаются, то наступит время нового “принуждения к миру” со стороны России и теперь уже Алиеву придется жевать галстук, а Эрдоган получит по самые помидоры. Да и Пашиняну вилять не советую – плохо кончится», – написал Манукян в своем телеграмм канале.

Журналист Дмитрий Смирнов также считает, что последние события станут уроком для пришедшего на волне майдана к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытавшегося манкировать союзническими обязательствами.

«Происходящее в Белоруссии и в Армении показывает одно и то же – ты можешь сколько угодно заигрывать с кем угодно, но когда прижмет, кроме России, от которой ты демонстративно отворачивался, другого союзника у тебя не окажется», – написал Смирнов.

Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что Россия обязана защитить союзника ради сохранения единства на постсоветском пространстве.

«Дело в принципе. В вопросе о том, может ли некто дать в морду официальному союзнику России так, чтобы в итоге не заработать крупные неприятности. И вот сейчас Россия, хочет того или нет, даст на этот вопрос ответ: является она центром некоего объединения государств с собой во главе или нет? И если выяснится, что нет, то это будет сигналом для всех “миноритарных союзников”, от Белоруссии до Южной Осетии и Приднестровья, о том, что им лучше поискать другого защитника», – написал Ткачев.

Однако политолог Марат Баширов сомневается в том, что Россия отважится оказать Армении военную поддержку.

«Становится понятно, что Армении в Карабахе без поддержки России не устоять. Армения просит больше вооружений из России. И не факт, что сейчас Москва на это решится. Поэтому все усилия направлены на дипломатические контакты», – написал Баширов.

Замредактора международного отдела «Комсомолки» Эдвард Чеснаков считает, что Россия в настоящее время не может вмешаться в конфликт на Кавказе по «крымскому сценарию», поскольку она «нервно-парализована «Новичком», Донбассом, Сирией, Белоруссией и экономической рецессией».

«Выход — создать условия, при которых эскалация конфликта будет иметь критические последствия для обеих сторон. Например, поставить Армении оборонительное оружие: противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК, «Солнцепёки». То есть — создать такой баланс сил вокруг Карабаха, чтобы наступление любой из сторон привело к неприемлемым потерям», – предлагает Чеснаков.