Обострение вокруг Приднестровья уже неизбежно. Как далеко зайдет Санду?

23.11.2020, Киев, Игорь Петров

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду выражает интересы Запада и части своих избирателей когда говорит о том, что российские миротворцы должны покинут Приднестровье. Но конкретные шаги, которые предпримет молдавская власть, зависят от состава будущего парламента и определяться не раньше парламентских выборов в этой стране.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Георгий Крючков, депутат Верховной рады III IV созывов, экс-глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны

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«Не приходится сомневаться в том, что вокруг Приднестровья будет обострение. Новое руководство Молдовы вряд ли решиться на какие-то радикальные шаги, но дискуссий вокруг этой темы будем много. Санду транслирует позицию Запада, НАТО, которые стремятся потеснить Россию. Кроме того, значительная часть населения Молдовы настроена прорумынски и Санду, естественно, учитывает такие настроения.

Конечно, президент Молдовы имеет ограниченные полномочия и все будет зависеть от того, какие политические силы придут к власти в результате парламентских выборов. Не исключено, что Санду окажется примерно в таком же положении, как Додон, когда парламент будет недоброжелательно настроен в отношении президента», – считает Крючков.