«Обращаются даже депутаты Госдумы. С этим всё в порядке» – Пушилин о добровольцах

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Готовность добровольцев из России помочь республикам на фоне нарастающей эскалации со стороны Киева обнадёживает, что Донбасс не останется один на один с украинским агрессором.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире «Соловьёв Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Добровольцы опять поехали? В предчувствии этого обострения потянулись ребята?» – спросил ведущий Владимир Соловьёв.

«Очень много обращений и от ребят, и не только от ребят, есть даже депутаты Госдумы, которые говорят: сразу рассчитывай, мы будем там, мы будем с тобой. Это, конечно, тоже вселяет определённые положительные эмоции и понимание того, что мы не одни не в рамках даже каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений.

Те ребята, которые уехали в 2015-2016 гг., говорят: мы думали, что всё сделали, но, по ходу, нет, но мы готовы. Некоторые конкретно говорят: куда записываться?

Послушайте, говорю, чуть-чуть подождите, в том плане, что здесь к этому нужно подходить уже системно. Сейчас уже не 2014 год, когда было всё разрознено и без определённого командования, сейчас – полноценная армия», – рассказал Пушилин.

«Сейчас всё выстроено и просчитывается каждый сценарий, как может поступать Киев, и к чему может подталкивать Запад, США. И мы понимаем, чему их учат, и методы войны – это всё не новое. Всё демонстрировалось и в Ираке, очень ярко демонстрировалось, что можно изучить, и в Сирии, и специалистов, тех, кто успел повоевать у нас и защищать и сирийский народ, у нас тоже их хватает. Ребята находятся здесь, и ещё большее количество готово вернуться. С этим точно всё в порядке», – добавил глава ДНР.