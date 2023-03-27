Обращение отряда «Шторм» к Путину. Замолчать нельзя наказать

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Министерство обороны напрасно игнорирует появление критических публикаций в блогосфере. «Охранителям» и чиновникам, конечно, легче списывать их на происки украинских ЦИПсО. Но позиция страуса, погрузившего голову в песок, крайне ущербна, поскольку хвост остается совсем незащищенным! Ведь, именно туда и прилетит!

На днях в сеть поступило скандальное обращение личного состава отряда Шторм 5 бригады 1 Корпуса 8 армии к Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Как сообщили люди, которые предстали на видео, в частности их командир, штатная численность отряда составляла 161 человек. В тяжелых оборонительных боях под Водяным отряд понес тяжелые потери, но не бросил позиций. Он потерял убитыми 22 и раненными 34 человека. Однако командование отказывается выводить отряд. Кроме того, бойцы с горечью рассказывают о поборах, о, по сути, отсутствии нормальной помощи раненным и выписке их через три дня.

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Я не планирую повторять здесь все, что было рассказано. Желающие могут сами все это посмотреть… Я о другом. Как пишут знающие люди, там реальный «звиздец», который обсуждают в закрытых чатах уже недели полторы! Но реакции командования снизу до самого верха нет! Вместо этого пошли публикации, где ролик объявлен украинским фейком, а его герои – актёрами ЦИПСО.

И вот, прочитав все это, ты, дорогой читатель, как отреагировал? Какое мнение сложилось о ситуации? Привел все это я для того, чтобы еще раз показать какой информационный бардак творится в российском информационном поле по поводу СВО.

Я уже писал ранее. России нужен Комитет по информации СВО, состоящий из военных и ФСБшников, а также привлеченных гражданских специалистов, который и должен управлять информационным потоком, в том числе, военкорами в «телеге». Но его, как не было в начале, так и нет сейчас, что очень странно и весьма опасно! У врага такой орган имеется и успешно трудится.

При этом специалисты Комитета должны проверять достоверность всей критической информации, поступающей в сеть, и принимать соответствующие меры. Для этого у них должны быть соответствующие рычаги влияния. Если информация подтверждается, необходимо оперативно принимать меры по исправлению ситуации. Включаться должны и органы военной контрразведки, и военной прокуратуры. И замалчивать ничего не надо!

Результаты действий контролирующих и следственных органов по этой информации должны быть достоянием гласности. Народ должен видеть, что органы власти борются за наведение порядка, и огнем и мечом искореняют выявленные недостатки.

Если же информация лживая, автора и источник распространения ее необходимо привлекать к уголовной ответственности в соответствии с принятыми законами РФ.

Ни одно «доброе» дело не должно остаться безнаказанным! Именно неотвратимость наказания и сдвинет ситуацию с мертвой точки, в которой она находится сейчас.

А, кроме того, я уже писал, нам крайне необходимо вернуть в перечень мер наказания смертную казнь! Ибо уровень наносимого вреда и ущерба в настоящее время всевозможными командирами и начальниками, а также чиновниками самого высокого полета, таков, что перемещением виновных на нижестоящие позиции ничего позитивного добиться невозможно. Наоборот! Безнаказанность порождает рецидив проступков и преступлений!

На днях в сеть, даже, попало видео, где Дмитрий Медведев зачитывает участникам совещания письмо Иосифа Сталина директорам предприятий о необходимости увеличения поставок на фронт боевой техники! То есть необходимость ужесточения мер осознана на самом верху.

Врать же народу про то, что «все хорошо, прекрасная маркиза» – дело неблагодарное. Вранье рано или поздно раскроется, тем более такого масштаба и качества, какое сейчас исходит из высших эшелонов различных министерств и ведомств.

Некоторые считают, что в условиях войны невозможно говорить народу правду. Мол, он ее не так поймет.

Вот пишет один из читателей по поводу предыдущей публикации:

« …врать нужно, врать можно, врать крайне необходимо! Правда – она опасна, её нужно очень дозированно, не договаривая. Но враньё должно быть позитивно влияющим на массы, и максимально достоверным, с их точки зрения. Хохлы своим врут и не краснеют, просто создали информационный «железный занавес» от нас, а с Запада им подпевают. У нас ситуация сложнее, так как мы «железный занавес» создать не можем. Значит, наше вранье должно быть намного тоньше, намного интересней, умнее, наконец».

Кто-то согласится. Мол, ведь и в СССР «Совинформбюро» сообщал не все…

Не могу ни согласиться, ни опровергнуть. Не жил тогда, и информацию от СИБ не проверял. Но даже, если это было так, надо понимать, что это делалось в тоталитарном государстве. Там, вообще, вся информация и идеология была под жестким контролем. И альтернативы у населения, кроме слухов и сплетен не было. Кстати, немцы этой форме распространения информации уделяли самое серьезное внимание.

Сейчас все сложнее. Надо правильно работать с правдой. И, как верно замечено, подавать ее под верным углом, который будет исключать ее ложное трактование.

Наши враги на Украине и на Западе врут взахлеб и не краснеют. Но любая ложь все равно раскроется. И тогда все ложные убеждения рухнут. И это ждет «хохлов» и Европу.

Именно поэтому Россия должна противопоставлять противнику только правдивую информацию.

Правда всегда конструктивна! Ее разоблачить невозможно! Именно поэтому сила в правде!