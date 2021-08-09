Обратная сторона арестов нацистского «неликвида» в Харькове

09.08.2021, Харьков, Александр Буров

Новости Украины

Задержание членов харьковской ОПГ, связанной с Нацкорпусом, многие оптимисты поспешили назвать началом денацификации Украины. Это не только преувеличение, но и в корне неверный вывод.

Нельзя же, в самом деле, считать денацификацией зачистку штурмовиков Рёма эсэсовцами в 1934 году. Просто германская «национальная революция» немножко подкормилась своими детьми.

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А в украинском случае вообще не идет речь о какой-либо «ночи длинных ножей». Революция гидности никого из своих детей еще не начинала пожирать. И даже ничего не дегустировала. Она просто отделила от основной партии единичные подгнившие продукты, от которых слишком много вони.

Семи нацикам, подозреваемым в рэкете, избрали меру пресечения содержание под стражей на два месяца. Но это мизер по отношению ко всему «азовскому» движению.

К тому же все мы помним, что и одесского убийцу Стерненко тоже заключали под стражу. Но очень ненадолго. И боевики Нацкорпуса, задержанные в прошлом году за нападение на автобус под Люботином, тоже посидели в СИЗО. А через пару месяцев вышли на свободу как ни в чем не бывало.

Поэтому эйфория здесь неуместна.

СБУ и прокуратура не сегодня ведь узнали о том, что Величко, Мошенский и члены их ОПГ «кошмарят» харьковский бизнес. С отжимом «азовцами» завода железобетонных конструкций связывали и нашумевшую разборку, которая произошла в январе 2020 года возле областного дома ребенка №2. В ней, якобы, пострадал Величко (Чили).

Если стрельба и взрыв гранаты возле дома ребенка не дали правоохранителям повода для срочного принятия мер, то это означает только одно: у «азовской» группировки в то время была надежная «крыша». И как только она съехала в Италию, у ОПГ Величко и Мошенского пропал иммунитет.

Обратим внимание на такие детали.

Двое из семи «азовцев», оказавшихся в СИЗО, — всё тот же Сергей Величко и Артем Субочев — фигурировали в датском скандале в декабре 2018 года. В Копенгагене они вместе с еще двумя подельниками были задержаны за кражу. Но высокие покровители отмазали их по дипломатическим каналам. Сделать это по-тихому не удалось — информация от правоохранителей просочилась в некоторые интернет-издания.

СБУ обнародовала видео, где зафиксирован наезд рэкетиров на конкурентов по ритуальным услугам. Там видно, что всё происходит в зимнее время года. То есть материал на ОПГ Величко и Мошенского имелся уже давно, но дать ему ход не торопились.

Наверняка такие же материалы есть и на всех активных участников «азовского» движения. Ведь преступниками они стали не тогда, когда принялись «кошмарить» чей-то бизнес. Верхушка этого движения должна был сесть в тюрьму еще в марте 2014 года, когда Билецкий и его подельники убили двух человек на Рымарской.

Сейчас власть и СБУ «скормили» правосудию малую часть «неликвидного актива» праворадикального движения. Арестованных членов Нацкорпуса могли посчитать наиболее токсичными персонажами, или наименее покладистыми, или просто вовремя подвернувшимися под руку — для показательного отмежевания властей от нацистов.

Членам «азовского» движения дают понять, как можно стать интересными власти, на примере менее амбициозных неонацистских и националистических организаций, которым не только прощаются и сходят с рук их преступления, но и выделяются бюджетные средства на «полезную» деятельность.

Похоже, что в Харькове Величко (Чили) был назначен на роль «плохого мальчика». Не помогли и фотосессии с исполняющим обязанности мэра Игорем Тереховым. А «хорошим мальчиком» для властей стал глава харьковского Нацкорпуса Константин Немичев. Ему дан «зеленый свет», начиная с возможности возглавить Общественный совет при Харьковской обладминистрации. При каждом губернаторе должен быть свой «свадебный нацист», торгующий тупой «будкой» во властных кабинетах.

В свою очередь чиновничьи шлюхи дают карт-бланш Нацкорпусу и Немичеву на растление малолетних в нацистском лагере «Азовец-восток». Конечно же, в нормальной стране профильных чиновников, позволивших такой детский лагерь, нужно было бы привлекать к уголовной ответственности. А родителей, отправляющих детей к нацистам в «Азовец», следовало бы лишать родительских прав.

В начале августа этот «национально-патриотический» лагерь принял вторую смену харьковских школьников, с которыми будут проводить не только военно-спортивные игры и тактические занятия, но и нацистские тренинги.

Харьковский писатель, телеведущий, публицист Константин Кеворкян задолго до второго украинского майдана написал свою «Опасную книгу» о феномене нацистской пропаганды. Толчком к работе над этой книгой стал увиденный автором марш нескольких десятков молодых националистов в центре Харькова. Нацики шли, «вскидывая руку в жесте, что сродни нацистскому приветствию, под какими-то новомодными свастиками».

Сегодня заматеревшие нацисты уже переключились на сознание сотен и тысяч школьников.

Константин Кеворкян прокомментировал «ПолитНавигатору» эти новые тенденции в харьковских реалиях:

«Работа с молодежью является одним из важных направлений работы любых радикальных группировок. Во-первых, сознание молодежи пластично, и его обрабатывают для нужных радикалам целей. Во-вторых, создаётся кадровый резерв и предпосылки для продвижения по «карьерной лестнице» внутри группы — чем больше рекрутов, тем больше значимость начальства. И, наконец, массовость группировки напрямую влияет на ее боеспособность и возможность создать необходимую картинку, следовательно — на доходность всего предприятия. Надо отдать должное идеологам «Азова», которые понимают важность различных форм продвижения своей неонацистской идеологии — здесь и боевая составляющая, и политическая (Нацкорпус), и молодежная. Главари с этого кормятся, и их можно понять — хотя и не простить. Но вот дурость родителей, которые отдают своих детей в лагеря неонацистского «вышкилу», просто поражает. По сути, они сами заталкивают своих детей в гробы, ибо работающий на преступную группировку молодняк становится удобрением на поле боя или в уголовных разборках в первую очередь. Эти родители — сродни детоубийцам, и наказание для них должно быть соответствующее. А в целом, зрелище строя юных неонацистов отвратительное (хоть дети и не виноваты). Какие дети сегодня — такая страна завтра. Так что худшие времена ещё впереди».