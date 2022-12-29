«Образ русского солдата», Пригожин и Суровикин: СМИ проанализировали лидеров опросов по теме СВО

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Российский деловой еженедельник «Эксперт» отметил лидирующие позиции генерала армии Сергея Суровикина, главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в рамках рейтингов 2022 года. Кроме того, журналисты отметили, что в некоторых рейтингах лидирует еще и собирательный образ «русского солдата».

«Эксперт» отмечает, что повестка СВО внесла значительные коррективы в привычное формирование рейтингов и опросов. Многие политики ушли на второй план, а первые и лидирующие места, как правило занимают лица принимающие непосредственное участие в проведении СВО.

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На этом фоне сильно выделяется петербургский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бизнесмен демонстрирует в рейтингах и в опросах, проводимых в социальных сетях, показатель от 36 до 54%. Следом за ним идут глава Чечни Рамзан Кадыров и генерал армии Сергей Суровикин с рейтингами в 20-30 процентов в зависимости от платформы.

Стоит отметить, что успехи в рейтингах демонстрирует не только предприниматель, но и ЧВК «Вагнер». Так, например, в рейтингах «Героев СВО» ЧВК занимает второе место с варьирующимся рейтингом от 30 до 38%, а первое место держит обобщенный образ «русского солдата» за который голосует от 42 до 51% респондентов.

Аналитики «Эксперта» отметили, что население охотно голосует за тех, кто причастен к успехам и продвижению наших войск.