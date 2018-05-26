26.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Образцом для Украины объявлены Индонезия и Гватемала

Администрация президента Украины выступает главным оппонентом Венецианской комиссии при принятии закона об антикоррупционном суде, на котором настаивает Запад, чтобы контролировать украинскую «элиту».

Об этом сегодня в украинском издании «Зеркало недели» пишет исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

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Главные дискуссии возникли вокруг роли Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Представители Порошенко настаивают, чтобы ему было предоставлено всего 7 из 23 мест в комиссии по назначению антикоррупционных судей. Остальные 16 мест займут представители Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

«Преодолеть “бан” кандидата можно будет двумя третями голосов. Однако в глаза бросается явное количественное преимущество ВККС над ОСМЭ. Если такую норму примут, это будет означать, что дать зеленую улицу ранее забракованному «международниками» кандидату можно будет голосами одних только членов ВККС», – пишет Юрчишин.

Он полагает, что Украина должна брать пример со стран, где судьями антикоррупционными судьями назначают иностранцев.

«Например, в Индонезии международные эксперты также участвовали в отборе судей аналогичного суда. А в Гватемале, вообще, иностранцев назначали собственно судьями. Общеизвестные примеры Сингапура, ОАЭ, Катара и Казахстана — в этих странах иностранные граждане работают судьями. Или кто-то отважится сказать, что эти государства не являются суверенными?» – пишет Юрчишин.

Он предлагает украинским политикам «не закатывать глаза», когда Украину сравнивают не с европейскими странами.

«Ведь чтобы жить как в Европе, а не только ездить туда лечиться и отдыхать, подавляющему большинству украинских политиков, прежде всего, надо научиться ответственности за свои действия и банально перестать воровать налоги своих избирателей. Или отвечать за это, как в Европе», – заключает автор.