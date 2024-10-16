Образцовые грабли: на Украине снова говорят о «контрнаступе» и «каве в Ялте»

Тарас Стрельцов.  
16.10.2024 16:22
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


«Контрнаступ» ВСУ 2025 года будет совсем не таким, как прошлогодний, поскольку теперь украинские войска будут прикрывать две бригады натовских самолётов.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Контрнаступ» ВСУ 2025 года будет совсем не таким, как прошлогодний, поскольку теперь украинские войска...

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Ведущая осторожно указала на горький опыт первого «контрнаступа».

«Нет, здесь шансов намного больше! Ориентируйтесь на самолёты. Самолёты, ракетные войска и артиллерия – эти три компонента составляют систему огневого поражения противника. Главную роль отыгрывают самолёты, потому что их бомбовая нагрузка, их огневая мощь – наибольшая из перечисленных. Ну, ракеты могут с ними немного потягаться.

До конца текущего года мы получим от Нидерландов основное количество самолётов. 24+9 которые у нас есть – 35 самолётов, это полторы бригады. Плюс, когда мы получим обещанные нам Макроном «Миражи» – в первом квартале 2025 года. Это плюс ещё 12, итого 47 – это две бригады!», – воодушевился Жданов.

«Вот, двумя бригадами мы можем! Если бы у нас в 2023 году были такие самолёты, то мы бы с вами уже, действительно, пили бы кофе, как говорил генерал Буданов, в Ялте на набережной. А мы пошли в контрнаступление без господства в воздухе, без прикрытия наших войск с воздуха.

Так что ориентируйтесь на поставку самолётов, и это действительно может поспособствовать контрнаступлению наших войск», – бредил укро-полковник.

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