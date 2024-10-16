Образцовые грабли: на Украине снова говорят о «контрнаступе» и «каве в Ялте»
«Контрнаступ» ВСУ 2025 года будет совсем не таким, как прошлогодний, поскольку теперь украинские войска будут прикрывать две бригады натовских самолётов.
Об этом в эфире телеканала NTA заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая осторожно указала на горький опыт первого «контрнаступа».
«Нет, здесь шансов намного больше! Ориентируйтесь на самолёты. Самолёты, ракетные войска и артиллерия – эти три компонента составляют систему огневого поражения противника. Главную роль отыгрывают самолёты, потому что их бомбовая нагрузка, их огневая мощь – наибольшая из перечисленных. Ну, ракеты могут с ними немного потягаться.
До конца текущего года мы получим от Нидерландов основное количество самолётов. 24+9 которые у нас есть – 35 самолётов, это полторы бригады. Плюс, когда мы получим обещанные нам Макроном «Миражи» – в первом квартале 2025 года. Это плюс ещё 12, итого 47 – это две бригады!», – воодушевился Жданов.
«Вот, двумя бригадами мы можем! Если бы у нас в 2023 году были такие самолёты, то мы бы с вами уже, действительно, пили бы кофе, как говорил генерал Буданов, в Ялте на набережной. А мы пошли в контрнаступление без господства в воздухе, без прикрытия наших войск с воздуха.
Так что ориентируйтесь на поставку самолётов, и это действительно может поспособствовать контрнаступлению наших войск», – бредил укро-полковник.
Спасибо!
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