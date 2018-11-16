Образование в селюковой школе при СССР было лучше! – радиослушатель «наехал» на украинского министра

17.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Эфир с участием вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко на радио «Новое время» обернулся перепалкой с радиослушателем, который, дозвонившись до студии, принялся критиковать чиновника за то, что тот смаковал планы по разгрому Русской Православной Церкви, но молчал о проблемах в сфере образования.

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«Вице-премьер по гуманитарным вопросам полчаса нам рассказывает о Церкви. Я так понял, он Филарету в помощники собрался.

Мне бы хотелось услышать, почему у нас нет учебников в первом классе? Почему у нас школы не отапливаются? Почему наше образование упало до такой степени, что в селюковой школе при советской власти намного лучше было, чем сейчас в украинских институтах?

Меня интересует развитие культуры. Зачем мне слушать, как для Филарета делают какую-то очередную… Да он уже всё сам сделал, не надо мне про Филарета», – заявил мужчина, дозвонившийся в радиоэфир.

«Понятно, что дозвонившийся имеет личную неприязнь к святейшему Филарету», – тут же отмахнулся вице-премьер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу учебников: все учебники первого класса доставлены, дети по ним спокойно учатся, и субвенция на новую украинскую школу только в этом году достигает двух миллиардов гривен. Это огромные деньги, которые до сих пор никогда в таком количестве на местные бюджеты не направлялись.

Некоторые субвенции не использовали на закупку оборудования, мебели, потому что наши производители не могут обслужить такое количеств заказов. С учебниками первых классов вопросов нет, но есть некоторые проблемы с учебниками для старших классов, но по той же причине, полиграфические мощности не могут справиться», – заявил Кириленко.

«Но пусть будут такие проблемы, чем те которые имели место до этого, когда не было денег ни на что. По поводу отопления – сейчас критическая ситуация в нескольких местах, кричащая ситуация по Смеле, но в других городах школы топятся, поэтому слушатель немного преувеличивает, а вообще – дезинформирует общественность», – объявил украинский чиновник.