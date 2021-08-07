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07.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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ОБСЕ больше не имеет права комментировать ход выборов в России

Отказавшись присылать наблюдателей на российские парламентские выборы, структуры ОБСЕ лишили себя права их комментировать,...

Отказавшись присылать наблюдателей на российские парламентские выборы, структуры ОБСЕ лишили себя права их комментировать, поскольку российское и международное законодательство рассматривает такие комментарии как иностранное вмешательство во внутренние дела.

Об этом на заседании временной комиссии Совета федерации РФ по защите госсуверенитета  заявил член ЦИК РФ Павел Андреев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы предостеречь наших партнеров по европейским международным организациям, которые сегодня делают громкие заявления.

Все заявления и комментарии представителей ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которые сегодня официально отказались аккредитоваться на наших выборах, связанные с оценками текущей избирательной кампании, ретрансляция непроверенной или недостоверной информации о выборах, партиях или кандидатах в период избирательной кампании в РФ – является незаконной. Фактически это вмешательство в российские выборы.

Такие попытки за пределами статуса международного наблюдателя нарушают не только российские законы, но и международные акты, направленные на защиту целостности и суверенитета государств», – сказал Андреев.



БДИПЧ ОБСЕ отказалось присылать представителей в Россию после того как российские власти не согласились принять 500 наблюдателей, сократив их количество до 60 из-за пандемии.

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