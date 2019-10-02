02.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Скандал, Украина
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ОБСЕ готовит новое предательство Украины! – истерика в Киеве

ОБСЕ наверняка признает законность проведения выборов в Донбассе на условиях, выгодных Москве. Легализация сторонников Новороссии взорвет ситуацию на Украине –  боевики АТО никогда не признают их равноправными согражданами.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, когда Россия получит слово «выборы» и под ним подпись Украины, то я даже не сомневаюсь в том, что они пойдут на тот путь, которым они пошли по Крыму. Выборы будут проведены.

Что бы ни сказало ОБСЕ – их мало интересует, с одной стороны, а, с другой, – мы же видели ситуацию по ПАСЕ. Неужели кто-то сомневается, что в ОБСЕ другая ситуация, если в ПАСЕ случилось то, что случилось! Эта вся наивность меня просто поражает.

Да не мир нам привезут – нам привезут войну, это уже очевидно. Понятно, что это сейчас обострит ситуацию внутри самой Украины. Таким образом, война с Россией превратится в конфликт внутри государства», – заявил Бессмертный.

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