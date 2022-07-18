ОБСЕ нарушает свой нейтральный статус в Косово и Метохии – Сербия подала ноту протеста

Сербия через свою миссию при ОБСЕ в Вене направила миссии Польши ноту протеста в связи с тем, что глава польской дипломатии Збигнев Рау в своем качестве председателя ОБСЕ не соблюдал принцип статусного нейтралитета во время его визита в Приштину.

Об этом пишет Informer, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербские власти в ноте протеста выразили свое разочарование и указали, что Сербия последовательно подчеркивает необходимость соблюдения статусно-нейтральной позиции ОБСЕ в отношении Косово и Метохии на встречах и мероприятиях ОБСЕ – в документах этой организации, в полевой работе, включая визиты в Приштину должностных лиц и представителей организации.

Несмотря на это, было указано, что эти принципы были явно нарушены во время визита Рау в столицу южной сербской провинции, поскольку встреча представителей приштинских властей с ним была подана как визит на государственном уровне. И разрешение на это, между прочим, дали в самой организации ОБСЕ.

При этом единственной правовой основой присутствия и деятельности ОБСЕ в Косово остается резолюция 1244 Совета Безопасности ООН.

Три дня назад на это указал глава сербской дипломатии Никола Селакович во время визита Збигнева Рау в Белград.

«На нашей территории есть две миссии ОБСЕ, одна в Белграде, другая в Приштине. Правительство поддерживает работу миссии в Косово и Метохии как наиболее надежного статусно-нейтрального присутствия, работа которого основана на резолюции 1244», – отметил Селакович на совместной конференции с Рау.

Сербия также выразила протест в прошлом году, когда шведка Анн Линде в качестве председателя ОБСЕ нарушила статусный нейтралитет этой организации, сфотографировавшись во время своего визита в Приштину с «президентом» Вьосой Османи на фоне флага Косово, а также когда Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид встретилась с Альбином Курти и Османи в их кабинетах, где были вывешены флаги самопровозглашенного государства.

Кстати, о другой миссии в Косово – КФОР (Kosovo Force или «Силы для Косово», СДК) на днях высказался ближайший соратник бывшего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл. По его словам, миссия КФОР своим присутствием в Косово и Метохии только продлевает конфликт, которому не видно конца. По его мнению, НАТО со своими солдатами на территории южной сербской провинции только вредит развитию экономики.

«Американцы должны вывести СДК из Косово. Это воображаемый затяжной конфликт, в котором нам больше не нужно участвовать. У нас не должно быть американских солдат в Косово. Это просто сигнал нашим представителям не приезжать в этот регион. Если вы хотите убедить Запад инвестировать, вы должны убрать нарратив о предполагаемом конфликте»,— сказал Гренелл во время своей лекции «Америка, Балканы и Европа» на факультете политических наук в Белграде. Он также призвал Вашингтон отказаться от этого фальшивого государства.