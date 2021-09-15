ОБСЕ обещает снять украинскую блокаду с Приднестровья

15.09.2021 11:48 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Спецпредставитель главы ОБСЕ Томас Майер-Хартинг посетил Кишинев и Тирасполь и встретился с президентом Молдовы Майей Санду и Приднестровья Вадимом Красносельским.

Встречи прошли в рамках подготовки визита в регион председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Организация берется разрешить проблему с транспортной блокадой Приднестровья.

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«Это очевидно, что она будет выяснять ситуацию с тем, чтобы подготовить встречи в формате «5+2». Один из вопросов, который я в частности намерен обсудить, это участие транспортных средств из Приднестровья в международном движении», – заявил Майер-Хартинг в Тирасполе.

Переговоры в Тирасполе.

Спецпредставитель главы ОБСЕ на встрече с Санду.

С 1 сентября Украина в одностороннем порядке перестала пропускать машины с приднестровскими номерами, хотя президент Молдовы Майя Санду в начале августа лично пообещала зампреду администрации президента РФ Дмитрию Козаку, что блокады непризнанной республики не будет еще полгода.

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что таким образом Киев продемонстрировал «уважение к суверенитету и территориальной целостности» Молдовы. После обращения властей Молдовы «демонстрация уважения» была отложена на месяц – до 1 октября. Визит Анн Линде намечен на 6 октября.

Тем временем, как утверждает молдавский политолог-русофоб Виталий Андриевский очередь на получение нейтральных номеров, навязанных Молдовой, в Приднестровье забита на месяц вперёд.

«Сейчас в пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) принимают тех, кто записался ещё в августе. В ПРТС рассказали, если раньше в день принимали по 15 человек, то сейчас в два раза больше. А ведь можно было это спокойно делать раньше. Но власти Приднестровья убеждали, что делать это необязательно. На что они надеялись?», – злорадствует Андриевский в своем телеграм-канале.

Образцы нейтральных номерных знаков для Приднестровья были разработаны при содействии миссии EUBAM (European Union Boarder Assistant Mission) в 2013 году. Однако Молдова непременным условием выдачи таких номерных знаков считает наличие молдавского водительского удостоверения. Приднестровцам для того, чтобы получить это удостоверение, необходимо предъявить молдавские документы. Таким образом, от возможности использования нейтральных номерных знаков отсекаются граждане Украины и России, проживающие в Приднестровье.

В Приднестровье предлагают внедрить механизм нейтральных прав. Инициативу поддержали в ОБСЕ, но Молдова блокирует предложения. Пока только 5% приднестровских водителей оформили нейтральные номера.