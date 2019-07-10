ОБСЕ обратится к Киеву с требованием освободить Вышинского

10.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Руководство ОБСЕ донесет до новой украинской власти свою позицию о необходимости освобождения из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом в ходе пленарного заседания заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня состоялись в Вене переговоры с руководством ОБСЕ – с генсеком этой организации и с представителем по свободе слова. Представитель по свободе слова подтвердил свою позицию по Кириллу Вышинскому. Он заявил, что Вышинский должен быть освобождён, и пообещал еще раз донести свою позицию до нового украинского руководства.

Генеральный секретарь ОБСЕ Гремингер также признал важность решения этого вопроса, в том числе для перспектив российско-украинских отношений.

В связи с тем, что эта встреча состоялась, и определенные результаты достигнуты, будем ждать дальнейшего развития событий», – резюмировал сенатор.

Отметим, что Кирилл Вышинский имеет одновременно и украинское, и российское гражданство.

Тем временем главный редактор российского радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале о прибытии в Киев.

«Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату передали. Видимо ответ на письмо – мне предложили посетить Вышинского в СИЗО», – рассказал он.