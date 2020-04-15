ОБСЕ под соусом «свободы слова» хочет сеять панику в Республике Сербской

15.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и глава миссии в Боснии и Герцоговине Кетлин Кавалек призвали Республику Сербскую отменить постановление о противодействии распространению ложных новостей и паники в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арлем Дезир и Кетлин Кавалек написали письмо на имя президента Республики Сербской Жельки Цвиянович, в котором выразили беспокойство тем, что постановление, запрещающее распространение ложной информации, способствующей возникновению паники и беспорядков на время чрезвычайного положения «может привести к цензуре и самоцензуре, а также к произвольным и несоразмерным наказаниям». А также «поставить под угрозу свободу СМИ и основополагающее право человека на свободу выражения мнений».

«Полностью понимая цель борьбы с распространением «фальшивых новостей», которые могут представлять риск для общественного здравоохранения или создавать панику и вызывать волнения во время кризиса в области здравоохранения, тем не менее мы считаем, что важно обеспечить свободный поток информации, – говорится в заявлении представителей ОБСЕ. – И предоставить СМИ возможность работать без какого-либо давления, чтобы предоставлять основную информацию общественности, включая информацию о ключевых мерах по защите здоровья общества».

Глава миссии ОБСЕ в Боснии и Герцоговине Кетлин Кавалек.

Авторы обращения призвали РС отменить постановление и заявили, что всегда готовы помочь государственной власти (БиГ) и энтитетов, предоставив экспертный анализ по любому аспекту свободы СМИ.

Постановление о противодействии распространению ложных новостей и паники на время эпидемии коронавируса было принято Правительством Республики Сербской по предложению республиканского МВД. Впоследствии большая эффективность мер сербского энтитета и дисциплина при их выполнении по сравнению с аналогичными действиями федерального руководства неоднократно отмечались в Федерации БиГ, в частности лидером боснийских хорватов Драганом Човичем.