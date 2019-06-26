ОБСЕ подтвердила факты обстрела своих беспилотников подразделениями ВСУ

26.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Представители СММ ОБСЕ в своём отчете подтвердили факт обстрела украинскими подразделениями БПЛА миссии.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, командир 54-й бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко, желая скрыть наличие запрещённого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения, приказал препятствовать полетам беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в зоне ответственности подразделений бригады, применяя для этого все средства, имеющиеся на вооружении.

«Данный факт подтверждён в официальном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Там же представители Спецмиссии сообщили об очередном обстреле со стороны ВСУ беспилотника ОБСЕ, проводившего мониторинг обстановки в зоне ответственности 54-й бригады.