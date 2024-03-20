ОБСЕ полностью разоблачена как политическая дубинка Госдепа для Европы

ОБСЕ полностью дискредитировала себя в качестве института наблюдения за выборами.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил вице-спикер Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бюро по демократическим процедурам и правам человека работает по методичке Национального демократического института США, никогда не утверждавшейся в ОБСЕ. Это не фигура речи, а доказанный факт.

Кстати, 20 стран ОБСЕ вообще никогда не становились предметом наблюдения со стороны ОБСЕ, просто потому, что они сделали для себя непонятный выбор, за кем им наблюдать, а за кем – нет. Ничего кроме политической предвзятости за этой позицией нет», – сказал Косачев.