ОБСЕ полностью разоблачена как политическая дубинка Госдепа для Европы

Елена Острякова.  
20.03.2024 17:20
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, ОБСЕ, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


ОБСЕ полностью дискредитировала себя в качестве института наблюдения за выборами.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил вице-спикер Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ОБСЕ полностью дискредитировала себя в качестве института наблюдения за выборами. Об этом сегодня в...

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«Бюро по демократическим процедурам и правам человека работает по методичке Национального демократического института США, никогда не утверждавшейся в ОБСЕ. Это не фигура речи, а доказанный факт.

Кстати, 20 стран ОБСЕ вообще никогда не становились предметом наблюдения со стороны ОБСЕ, просто потому, что они сделали для себя непонятный выбор, за кем им наблюдать, а за кем – нет. Ничего кроме политической предвзятости за этой позицией нет», – сказал Косачев.

На президентских выборах в России работали 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

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