ОБСЕ призвала ввести в Донбасс иностранный военный контингент
«Безопасность» выборов в ЛДНР якобы должен обеспечить иностранный военный контингент, иначе ОБСЕ не признает их легитимными.
Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в составе трехсторонней контактной группы, австрийский дипломат Мартин Сайдик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он сказал , что сейчас идут переговоры о проведении выборов в ЛДНР без разоружения Народной милиции.
«Но есть и возможность иметь международную силу, которая обеспечивала бы безопасность, и на этом можно было бы договариваться. И здесь есть разные варианты – проведение выборов и по стандартам ОБСЕ, если при настоящей военной угрозе, то как наблюдатели смогут сказать, что это было в соответствии с принципами ОБСЕ? Здесь, я думаю, ответ однозначен», – сказал Сайдик.
Спасибо!
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