«ОБСЕ распустить, наблюдателей на Украину не посылать» – Третьяков
Наблюдатели ОБСЕ долгое время непосредственно участвовали в любых фальсификациях на выборах, и Украина не будет исключением.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трудно было предположить, что при нынешних отношениях Украины и России и режиме с этой русофобской риторикой и лексикой Киев допустит российских наблюдателей на выборы. Я вообще не понимаю, зачем там наши наблюдатели? Биться в эту стену лбом не считаю правильным», – сказал эксперт.
При этом он добавил, что к ОБСЕ относится крайне скептически
“И я вообще выступаю за роспуск этой организации. Многократный опыт показывает, что наблюдатели от такого рода организаций выпускают доклады по результатам выборов, и они почему-то странным образом всегда совпадают с нужной той или иной трактовкой. Были или не были нарушения – это фактурно игнорируется», – отметил Третьяков.
Метки: Виталий Третьяков, ОБСЕ, президентские выборы на Украине
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