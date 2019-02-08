08.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Наблюдатели ОБСЕ долгое время непосредственно участвовали в любых фальсификациях на выборах, и Украина не будет исключением.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трудно было предположить, что при нынешних отношениях Украины и России и режиме с этой русофобской риторикой и лексикой Киев допустит российских наблюдателей на выборы. Я вообще не понимаю, зачем там наши наблюдатели? Биться в эту стену лбом не считаю правильным», – сказал эксперт.

При этом он добавил, что к ОБСЕ относится крайне скептически

“И я вообще выступаю за роспуск этой организации. Многократный опыт показывает, что наблюдатели от такого рода организаций выпускают доклады по результатам выборов, и они почему-то странным образом всегда совпадают с нужной той или иной трактовкой. Были или не были нарушения – это фактурно игнорируется», – отметил Третьяков.