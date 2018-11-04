ОБСЕ сняла с ЛНР громкое обвинение

04.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отказалась от обвинений в адрес военных ЛНР, которых ранее подозревала в обстреле своего беспилотного летательного аппарата, с помощью которого ведется наблюдение за ситуацией в зоне конфликта.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также поблагодарил сотрудников миссии за оперативное разбирательство по данному инциденту, позволившее снять обвинения с НМ ЛНР.

«Благодарю сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за своевременное и оперативно проведенное детальное разбирательство по факту обстрела 1 ноября беспилотного летательного аппарата миссии. В результате разбирательства сотрудники миссии сняли с Народной милиции ЛНР необоснованные обвинения в обстреле беспилотника», – отметил Андрей Марочко.

В отчете за 2 ноября представители миссии указывали, что беспилотник был обстрелян, якобы, с территории ЛНР, однако детальное разбирательство показало, что обстрел был произведён с территории подконтрольной украинской армии.

«В отчете СММ ОБСЕ за 3 ноября указано, что по результатам дальнейшего анализа материалов фото- и видеофиксации БПЛА установлено присутствие мужчины на подконтрольном правительству участке между населенными пунктами Желтым и Лопаскино, который стрелял из автомата по БПЛА», – отметил подполковник.