ОБСЕ участвовала в конфликте на стороне засевших в «Азовстали» нацистов – Ходаковский

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

При обследовании катакомб «Азовстали» в Мариуполе, где укрывались украинские националисты, были найдены средства связи с маркировкой ОБСЕ.

Об этом в эфире Первого канала заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы находили спутниковые телефоны с пометками ОБСЕ. Я так понимаю, что даже в процессе извлечения гражданских лиц, когда происходили контакты ОБСЕ и тех, кто находился на «Азовстали» с украинской стороны, возможно из-за того, что средства связи мы уже повыбили у них – и те, которые Илон Маск предоставлял – услуги спутникового интернета, возможно, ОБСЕ передавали средства связи», – сказал Ходаковский.

«Те самые ОБСЕшники, которые должны были наблюдать организацию гуманитарных коридоров, и вместо того, чтобы наблюдать, они обеспечивали нацистов средствами связи?», – уточнил телеведущий.

«Наличие средств связи, возможности коммуницировать, получать и передавать информацию – это архиважный момент. Поэтому участие в предоставлении связи представителями нейтральной структуры – это нарушение самих принципов существования этой организации», – ответил командир.

«То есть, ОБСЕ фактически встало на сторону боевиков и обеспечивало их средствами, которые не только для переговоров, но и помогали вести боевые действия. Потому что по этим спутниковым телефонам они получали информацию не только как сдаваться», – отметил ведущий.

«Совершенно верно, это однозначное соучастие якобы нейтральной международной структуры на стороне одной из сторон участников боевых действий», – подтвердил Ходаковский.

Также он на своей странице опубликовал один из найденных аппаратов с маркировкой ОБСЕ.

«Все эти годы ОБСЕ подозревалось нами в содействии противнику. Мы были уверены, что их камеры, обильно разбросанные по линии боевого соприкосновения якобы для контроля за соблюдением режима тишины, на самом деле передают противнику информацию о наших действиях. Вот неоспоримое доказательство ангажированности ОБСЕ – спутниковый телефон, найденный при досмотре Азовстали», – прокомментировал фотографию Ходаковский.