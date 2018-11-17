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ОБСЕ в Донбассе подтвердила слепоглухонемой статус
В своём ежедневном отчёте наблюдатели СММ ОБСЕ не упомянули о повреждениях жилых домов в населённом пункте Марьевка, полученных в результате обстрела со стороны украинских силовиков
Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он отметил, что принципы работы представителей миссии ОБСЕ на территории ЛНР по-прежнему вызывают у Народной милиции ЛНР обеспокоенность.
«В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отсутствует информация о разрушениях в населенном пункте Золотое-5 (Марьевка), которые были получены 15 ноября в результате минометного обстрела с позиций подразделений ВСУ», – сообщил Андрей Марочко.
О также добавил, что это не что иное как замалчивание преступлений Украины, совершенных в отношении народа Донбасса, и призвал руководство миссии не оставлять без внимания данный факт.
«Просим руководство наблюдательной миссии обратить внимание на данный факт и принять соответствующие меры», – заявил в заключение официальный представитель оборонного ведомства Республики.
Метки: Андрей Марочко, Война на Донбассе
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