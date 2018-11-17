ОБСЕ в Донбассе подтвердила слепоглухонемой статус

17.11.2018, Луганск, Александр Гусар

В своём ежедневном отчёте наблюдатели СММ ОБСЕ не упомянули о повреждениях жилых домов в населённом пункте Марьевка, полученных в результате обстрела со стороны украинских силовиков

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что принципы работы представителей миссии ОБСЕ на территории ЛНР по-прежнему вызывают у Народной милиции ЛНР обеспокоенность.

«В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отсутствует информация о разрушениях в населенном пункте Золотое-5 (Марьевка), которые были получены 15 ноября в результате минометного обстрела с позиций подразделений ВСУ», – сообщил Андрей Марочко.

О также добавил, что это не что иное как замалчивание преступлений Украины, совершенных в отношении народа Донбасса, и призвал руководство миссии не оставлять без внимания данный факт.

«Просим руководство наблюдательной миссии обратить внимание на данный факт и принять соответствующие меры», – заявил в заключение официальный представитель оборонного ведомства Республики.