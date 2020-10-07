ОБСЕ: «Выборы в Сербии были организованы отлично, но мы недовольны!»

07.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) в заключительном отчете Специальной миссии по оценке выборов заявило о давлении на избирателей и злоупотреблении властью.

Об этом сообщила Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отчете ODIHR набросилось на Сербию за то, что сербский парламент внес поправки в Закон о выборах непосредственно перед выборами, «включая вопросы, которые не обсуждались публично», что «противоречит международным обязательствам и передовой практике».

Тот факт, что до этого страна жила в режиме антиковидного карантина авторы документа решили опустить. При этом они напомнили, что среди принятых изменений – снижение процентного порога прохождения партий в парламент и создание условий лучшего представления в нем национальных меньшинств. Это европейцы признали, но сделали при этом парадоксальные выводы:

«Хотя поправки облегчают представительство в парламенте, эксперты специальной миссии ODIHR считают, что цель этих изменений – уменьшить последствия бойкота (прозападной – ред.) оппозиции».

Авторы отчета также попеняли на то, что в СМИ «не было четкого различия между должностью президента Сербии и лидера Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, и существовала размытая грань между политической кампанией и освещением деятельности президента и правительства, в том числе в кризис пандемии».

То есть, по логике европейцев сербские СМИ, рассказывая о Вучиче, как лидере предвыборного блока, не должны рассказывать избирателю о его деятельности на посту президента, и наоборот.

«Большинство телеканалов с общенациональной частотой и большинство газет пропагандировали политику правительства. Некоторые средства массовой информации, предлагавшие альтернативные взгляды, не обеспечивали эффективного противовеса, ставя под сомнение разнообразие взглядов, доступных избирателям в традиционных СМИ», – заявило ODIHROBSE .

По оценке авторов отчета, Республиканская избирательная комиссия Сербии эффективно организовала выборы, процесс прошел отлично, процедура в целом соблюдалась. Тем не менее, специальная миссия ODIHR OBSE все же «выявила случаи и получила достоверные сообщения о нарушениях режима тишины на выборах в пользу правящей партии».

Немудрено, что лидеры внесистемной прозападной оппозиции, бойкотировавшей выборы, приветствовали заключение европейских экспертов.

«Мы, проевропейские оппозиционные партии в Сербии, связанные с социалистами и демократами и группой «Обновим Европу», приветствуем оценки состояния демократии в отчете Европейской комиссии о ходе работы, прежде всего, проблем с выборами, при которых даже не существовало элементарных условий для политического процесса.

Более чем ясно, что Сербия имеет серьезные недостатки в том, что касается основных политических критериев членства в ЕС, и что нынешний курс невозможен для страны, которая хочет присоединиться к ЕС. Несомненное пренебрежение основными демократическими правами и принципами, как справедливо указывается в докладе, ясно демонстрирует, что это правительство лишь номинально является проевропейским.

Мы приветствуем призывы к Европейскому парламенту начать межпартийный диалог в Сербии для решения ключевых проблем, признанных оппозиционными партиями», – говорится в совместном заявление оппозиционных лидеров Драгана Джиласа, Зорана Лутоваца и Павле Грбовича.