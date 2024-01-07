ОБСЕ ждёт распад и исчезновение в 2024? – прогноз из Приднестровья

В 2024 году Мальта начала свой срок полномочий в качестве действующего председателя ОБСЕ – организации, которую в последнее время критикуют за неэффективность и пассивность. Работой ОБСЕ серьезно недовольна Москва, считающая, что структура прогнулась под западные интересы. ОБСЕ все чаще предрекают распад и исчезновение, однако это единственная региональная организация, где представители России и Запада регулярно встречаются (и некоторые верят, что так полярные позиции получают шанс на сближение).

Продемонстрирует ли мальтийское председательство реальные действия по поддержанию мира, выдвинет ли инициативы в урегулировании региональных конфликтов, или нынешний год завершит историю ОБСЕ? Об этом говорим с директором Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцентом Финансового университета (Москва) Игорем Шорниковым.

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ПолитНавигатор: С 1 января 2024 года Мальта начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Россия и Белоруссия ранее отказались одобрить председательство Эстонии, остальные государства-члены ОБСЕ пошли на уступки и поддержали нейтральную Мальту, на которую РФ согласилась. Насколько Мальта – нейтральная? Чем это председательство отличается от прошлых, что можно сказать о перспективе урегулирования текущих конфликтов в регионе ОБСЕ?

Игорь Шорников: Мальта – нейтральная настолько, насколько может быть нейтральным государство – член ЕС, член Британского Содружества наций, бывшая английская колония и в недавнем прошлом место квартирования флота НАТО. Такие государства держат нейтралитет в рамках собственной цивилизации, например, когда немцы или итальянцы воюют с англичанами или французами, но в межцивилизационном противостоянии они всегда проявляют свою суть. Для примера вспомним такую классическую нейтральную в прошлом страну как Швейцария. В годы Первой и Второй мировых войн она держала твердый нейтралитет, а с 2022 года присоединилась к антироссийским санкциям и поставляла оружие Украине. Думаю, что Мальта является не менее послушным западным инструментом и рассчитывать на ее нейтралитет в межцивилизационном противостоянии, частью которого является молдо-приднестровский конфликт, у нас нет никаких причин.

С другой стороны, Мальта – страна с древнейшими дипломатическими традициями. Обладая стратегически важным расположением в центре Средиземного моря, она смогла вполне мирным способом избавиться сначала от колониальной зависимости, а потом и от иностранного военного присутствия.

Это не просто делает ей честь, а дает основания с большим вниманием относиться к инициативам, которые, возможно, последуют от мальтийского председательства для разблокирования переговорного процесса в формате «5+2».

ПолитНавигатор: Много говорится о том, что ОБСЕ превратилась в рудиментарную, малоэффективную структуру, которая работает исключительно на хозяина. Применительно к конфликту на Днестре – может, все же не стоит сбрасывать этого посредника со счетов: в нынешних условиях и такой сгодится?

Игорь Шорников: Имидж ОБСЕ как эффективной организации и вправду сильно пострадал в последние годы. Организация почти исчерпала себя и рискует кануть в Лету в самом недалеком будущем.

Приднестровье и Балканы – это две точки, которые пока оправдывают существование ОБСЕ. Именно поэтому у нас сохраняется надежда, что эта мощная бюрократическая машина все же начнет работать в интересах сохранения мира на Днестре. 2024 год – это, наверное, последний шанс для организации, либо она себя проявит, либо в нашем регионе и вообще в Европе будут обходиться без ее услуг.

Мне кажется, что чиновники и дипломаты ОБСЕ это понимают и, если у них осталось хоть какое-то чувство самосохранения, им придется действовать в некоторых случаях вразрез с волей Лондона или Вашингтона.

Возможно ли это? Увидим в 2024 году. И вот тут мальтийское председательство как раз и могло бы себя проявить – повести себя нестандартно и с глубоким знанием европейской и англосаксонской дипломатии. А иначе мальтийское председательство рискует стать последним в истории ОБСЕ.

ПолитНавигатор: Вопрос о судьбе полевой миссии ОБСЕ в Молдове. Москва выражала недовольство пассивностью миссии, взявшей на себя функции одного из основных модераторов переговорного процесса по Приднестровью. Россия согласилась продлить мандат миссии до конца 2023 года при условии, что переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом оживится. Сейчас на дворе уже 2024 год, и, судя по тому, что миссия ищет руководителя программы на свободную вакансию (объявление размещено на сайте и в соцсетях организации в последних числах декабря), работа в Молдове все-таки не свернута. Чего можно ожидать на приднестровском направлении при нынешнем председательстве от самой ОБСЕ и от России?

Игорь Шорников: Россия – ключевая страна в ОБСЕ, без нее дальнейшее существование организации теряет какой-либо смысл. При этом сейчас Москва максимально критически относится к ОБСЕ. И все же потенциал этой площадки для дискуссий с Западом Россией не исчерпан, это показал недавний саммит ОБСЕ в Скопье. Думаю, что после удачного выступления Сергея Лаврова в Москве решили не спешить со сломом этой устаревшей, громоздкой и малоэффективной структуры.

Миссия ОБСЕ в Молдове продолжает свою работу и это дает шанс, что и переговорная площадка «5+2» имеет будущее. Поэтому в 2024 году от ОБСЕ ожидаем инициатив по возобновлению диалога в привычном нам формате. В данном случае мальтийскому председательству придется найти ходы к тем кабинетам, откуда дергают за ниточки кишиневских марионеток.

Что касается России, то ее дипломатическое влияние в регионе сегодня может проецироваться разве что через Тирасполь, с которым у Москвы сохраняется устойчивый контакт. Кишинев же намеренно рвет все связи с Москвой и провоцирует эскалацию напряженности. Нельзя исключать, что в своем стремлении угодить своим западным кураторам молдавские политики не оставят Москве политико-дипломатических средств для поддержания российских интересов в регионе, а это, в частности, мир и обеспечение прав и безопасности приднестровцев. Можно не сомневаться, что в случае необходимости Россия будет использовать весь имеющийся у нее набор средств, помимо дипломатических. Об этом Кишиневу уже прямым текстом говорят российские дипломаты.

Ну, а если российских дипломатов молдавские власти не слышат, может, прислушаются к Мальтийскому Председательству.