Observer Research Foundation: Судьба Украины висит на волоске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад все больше устает от украинской войны а внутри ЕС по вопросу поддержки Киева пошли трещины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте глобального аналитического центра Observer Research Foundation пишет ассоциированный научный сотрудник этой организации Шайри Малхотра.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«С начала войны в феврале 2022 года западный альянс последовательно поддерживал Украину – политически, финансово, в военном и моральном отношении – в ее военных усилиях против России. Европа снова и снова повторяла, что будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Однако последние месяцы продемонстрировали смешанные сигналы и усталость от войны среди основных сторонников Украины – европейских стран, которые в совокупности предоставили Украине помощь на сумму более 100 миллиардов долларов США, и Соединенных Штатов (США), которые на данный момент предоставили более 75 миллиардов долларов США», – пишет Малхотра.

Он отмечает, что в ряде европейских стран победы на выборах партий, часто использующих антиукраинскую предвыборную риторику, способствовали снижению поддержки Украины. Кроме того, «внутренние экономические проблемы, включая высокую инфляцию и стоимость жизни, затрудняют общественную поддержку войны».

Автор обращает внимание, что видные европолитики заявляют о продолжении поддержки Украины, но «реальность говорит об обратном».

Эксперт полагает, что предстоящие выборы в Европарламент в июне и конкурентная борьба за высшие посты в ЕС могут еще больше отвлечь внимание от тяжелого положения Украины.

«Между тем, отдельные государства-члены, такие как Германия, которая пообещала предоставить военную поддержку на сумму 8 миллиардов евро в этом году, берут дело в свои руки. В своем 20-м подобном пакете Финляндия недавно пообещала предоставить Украине военную помощь на сумму 100 миллионов евро. Однако с появлением трещин внутри ЕС в сочетании с сокращением американской поддержки, над «качеством и количеством» западной поддержки Украины нависли тучи, которая, как повторил Зеленский, имеет важное значение для успеха Украины на поле боя. Результаты недавних опросов, таких как опрос, проведенный Брейгелем, свидетельствуют об усталости европейской общественности и угасании энтузиазма в поддержке Украины», – признает сотрудник фонда.

Он указывает, что Россия «продолжает получать поддержку от Ирана и Северной Кореи в виде беспилотников, артиллерийских снарядов и других боеприпасов».

«Технологии двойного назначения из Китая, используемые как в гражданских, так и в военных целях, также сыграли решающую роль в укреплении обороны Москвы. Более того, с помощью своих союзников Россия опережает Западный альянс по производству вооружений: по сообщениям, текущий уровень российского производства в семь раз превышает аналогичный уровень Запада. По мере того как война приближается к двухлетнему рубежу и фантазии Москвы об усталости от Запада начинают приносить свои плоды, судьба Украины висит на волоске. Тем временем Европа осознает подводные камни своего подхода «столько, сколько потребуется». Ведь реальность сильнее риторики», – резюмирует Малхотра».