Общественник: диверсанты в Крым проникают по гуманитарным коридорам

16.08.2022  14:52 (Мск), Симферополь
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

России пора менять подходы к обеспечению безопасности в Крыму. В частности, нужно более внимательно контролировать миграционные потоки на полуостров населения с освобожденных территорий.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил херсонский и крымский общественник Геннадий Сивак.

России пора менять подходы к обеспечению безопасности в Крыму. В частности, нужно более внимательно...

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По его мнению, созданные на освобожденных территориях администрации не должны выпускать за пределы своих регионов местных мужчин призывного возраста, которых Украина может мобилизовать и использовать в боевых действиях против РФ.

«Мирные коридоры, преследующие гуманитарные цели, – это положительные примеры добрососедской и дружественной по отношению к местному населению политики, которые вместе с тем несут следующие угрозы:

проникновение на освобожденную территорию пособников и информаторов ВСУ, а также непосредственных исполнителей диверсий и провокаций с конкретными целями после подготовки киевским режимом;

убытие скрытых и подавленных националистически настроенных лиц на подконтрольную Украине территорию с целью мобилизации, вступления в территориальную оборону и националистические батальоны для участия в боевых действиях против РФ;

риски для политически нейтральной части населения освобожденных территорий, убывающей на подконтрольную Киеву территорию с целью решения социально-бытовых вопросов. Данная категория граждан, принудительно может быть подвергнута мобилизации националистами и вопреки своему желанию отправлена на фронт и принесена в жертву преступному режиму.

Нужно уделять большое внимание внутренней миграционной политике освобожденных территорий с целью обеспечения безопасности местных жителей, а также сохранения потенциала трудоспособного и политически активного населения», – заявил Сивак.

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