Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

России пора менять подходы к обеспечению безопасности в Крыму. В частности, нужно более внимательно контролировать миграционные потоки на полуостров населения с освобожденных территорий.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил херсонский и крымский общественник Геннадий Сивак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его мнению, созданные на освобожденных территориях администрации не должны выпускать за пределы своих регионов местных мужчин призывного возраста, которых Украина может мобилизовать и использовать в боевых действиях против РФ.

«Мирные коридоры, преследующие гуманитарные цели, – это положительные примеры добрососедской и дружественной по отношению к местному населению политики, которые вместе с тем несут следующие угрозы: проникновение на освобожденную территорию пособников и информаторов ВСУ, а также непосредственных исполнителей диверсий и провокаций с конкретными целями после подготовки киевским режимом; убытие скрытых и подавленных националистически настроенных лиц на подконтрольную Украине территорию с целью мобилизации, вступления в территориальную оборону и националистические батальоны для участия в боевых действиях против РФ; риски для политически нейтральной части населения освобожденных территорий, убывающей на подконтрольную Киеву территорию с целью решения социально-бытовых вопросов. Данная категория граждан, принудительно может быть подвергнута мобилизации националистами и вопреки своему желанию отправлена на фронт и принесена в жертву преступному режиму. Нужно уделять большое внимание внутренней миграционной политике освобожденных территорий с целью обеспечения безопасности местных жителей, а также сохранения потенциала трудоспособного и политически активного населения», – заявил Сивак.