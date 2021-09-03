Общественник призвал обратить внимание на странную ситуацию вокруг пожара на рынке в Севастополе

03.09.2021 19:54 (Мск), Севастополь, Виктор Орлов

Шевченковский рынок в Севастополе, вокруг территории которого и расположенных здесь торговых точек уже долгое время ведётся конфликт, необыкновенно быстро возобновил работу после недавнего пожара.

«Интересная деталь, несмотря на то, что сгорела часть рынка, уже буквально на следующий день он продолжил свою работу. Согласитесь, редкое явление для тех мест, в которых обнаружены нарушения в области пожарной безопасности», – рассказал атаман казачьей общины «Русь» Вячеслав Бебнев.

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По его словам, местные судачат, будто решить вопрос с контролирующими органами помогла часть средств, собираемых в наличной форме с предпринимателей. Иначе трудно объяснить стремительное устранение замечаний, приведших к серьезному пожару.

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Бебнев напоминает, что рынок находится в аренде у МПФ «Армида», единственным владельцем которого является бизнесмен Самойлов, получивший известность в девяностые годы.

«Если это так, то возникает вопрос: «Когда будет следующий пожар, и каковы будут его последствия?». Вспомните многочисленные рынки и торговые центры, надолго закрытые для устранения замечаний. Людям, работающим на рынке, хотелось бы узнать, что действительно было сделано для устранения замечаний, и кто будет возмещать убытки предпринимателям, потерявшим свое имущество?» – задается вопросом Вячеслав Бебнев.