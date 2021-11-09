Общественник требует навести жёсткий порядок с мигрантами в Севастополе

Ситуация в Севастополе с иностранными мигрантами и поведением приезжих из республик Кавказа требует вмешательства правоохранительных органов и наведения жесткого порядка.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил председатель русской общины «Соболь» Владимир Тюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Господа, которые приезжают к нам с Кавказа, – во-первых, начнем с того, что там их держат в ежовых рукавицах – старики, обычаи, традиции, а когда они приезжают сюда, особенно молодежь, то они начинают понимать, что здесь они сила. Почему? Потому что они собираются стаями», – сказал Тюнин.

По его словам, «они никогда не нападают поодиночке, они не выходят один на один – вы посмотрите, всегда, когда идет какой-то конфликт, всегда на человека нападает четыре, пять, семь человек».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Тюнин призывает правоохранителей прибегнуть к жестким мерам.

«Если задерживают кого-то из Дагестана, то моментально собирается толпа типа диаспоры, которая приезжает к тому же райотделу, к администрации и поднимает шум. Вопрос, они что делают? Они нарушают закон о несанкционированном митинге. Почему в Москве, когда происходят какие-то истории, у нас прекрасно работает ОМОН, моментально в машину закидывают и увозят в автозаке. Почему здесь этого не сделать? Любой представитель Кавказа или любого региона должен понимать, что закон есть закон. И если они собираются стаями, здесь нужно применять закон», – сказал общественник.

Он обратил внимание на ситуацию в центре Севастополя, где по вечерам собирается молодежь.

«Почему у нас с вами «стометровка» (участок в в районе Артбухты в центре Севастополя) – мне постоянно звонят и говорят: «Владимир Леонидович, может, давайте уже порядок будем наводить, как мы раньше делали это во время Украины»? Потому что мы очень много сталкивались с исламскими радикалами и украинскими радикалами, националистами здесь, в Крыму. И у нас очень были жесткие с ними противостояния. Так почему они позволяют себе до сих пор танцевать лезгинку, перекрывая дорогу, приставать к нашим девушкам, которые там ходят. Потому что у нас центральное место, где молодежь собирается в городе, – это «стометровка». Почему там нет нарядов полиции? Почему не работают с этим? Почему у нас, если кто-то из Средней Азии совершает что-то и собирает толпу, почему их моментально отсюда не выдворяют из страны?» – заявил Тюнин.