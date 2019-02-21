Общественник: В Севастополе «пилят» деньги, выделяемые на уборку парков

21.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Севастопольский парк Учкуевка планомерно превращается в мусорную свалку. Видео с описанием состояния парка опубликовал активист Общероссийского народного фронта Геннадий Сидоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам общественника, компания «Чистый город», которая ежегодно выигрывает тендер и должна заниматься уборкой парка, делает это лишь на бумаге, а городские власти закрывают на это глаза.

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«По условиям договоров, «Чистый город» должен убирать парк в течение отчетного года, также делать определенное количество «покосов» травы и т.д. Но в действительности это чаще закрытые акты выполненных работ на бумаге и получение денег за оказанные услуги не в полном объеме. В парке Учкуевка на отдельных территориях – свалки мусора, и часть этого мусора находится под листьями, не нужно много ума, чтобы сделать выводы, что мусор лежит с осени прошлого года. Также есть и мусор более «старый», который еще с 2017 года», – рассказывает общественник.

Причиной тому Сидоров называет то, что «Чистый город», по его данным, принадлежит жене лидера севастопольской организации ЛДПР – депутата Законодательного собрания Ильи Журавлева, который, к тому же, возглавляет постоянный комитет парламента по городскому хозяйству.

«Выгодополучателем остается жена господина Журавлева, которая владеет «Чистым Городом», а лидер ЛДПР в Севастополе, возглавляет комитет в Законодательном собрании по городскому хозяйству. Совпадение? И как по мне, признаки мошенничества налицо, возможно, по предварительному сговору с лицом, которое закрывает акты выполненных работ. В любом случае сотрудник, чья фамилия в актах, должен быть уволен.

А наш губернатор, браво отчитывающийся на прямых линиях, пусть увидит реалии и наболевшие вопросы. Данное видео прошу считать официальным обращением председателю правительства города Севастополя», – заявил Сидоров в своем блоге.